Ostoja Mijailović ostaje predsjednik Partizana: Duže od decenije će voditi crno-bijele

Ostoja Mijailović reizabran je za predsjednika KK Partizan, čime će duže od decenije biti na čelu kluba iz Humske.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović reizabran je na vanrednoj sjednici skupštine kluba i biće na čelu crno-bijelih.

U klupskom saopštenju navedeno je da izbor predsjednika kluba nije bio prvobitno uvršten u dnevni red sjednice, ali da je većina članova Skupštine KK Partizan neposredno pred početak pokrenula inicijativu da ta tačka bude uvrštena u dnevni red.

"Nakon što je Skupština većinom glasova prihvatila proširenje dnevnog reda, Ilija Dražić je predložio da Ostoja Mijailović nastavi da obavlja funkciju predsjednika KK Partizan. Prijedlog je usvojen sa 29 glasova od ukupno 30 prisutnih članova sa pravom glasa u datom trenutku, uz jedan suzdržan glas, čime je Mijailoviću povjereno novo povjerenje na čelu Kluba", navedeno je.

Kao razlog za takvu inicijativu navedeno je da se KK Partizan nalazi pred periodom u kojem treba da donese i sprovede neke od najvažnijih strateških i investicionih odluka u proteklih nekoliko decenija, zbog čega je, kako je navedeno, "klubu neophodan kontinuitet upravljanja i predsjednik koji može da preuzme odgovornost za realizaciju započetih projekata".

Ostoja Mijailović je na čelu Partizana od septembra 2017. i današnjim reizborom potvrđeno je da će i u narednim godinama voditi klub iz Humske. Nakon glasanja, on se zahvalio članovima skupštine na ukazanom povjerenju i poručio da će po obavljanju povjerenih strateških poslova, svoj mandat ponovo vratiti na glasanje.

Partizan sprema novac za Evroligu, prva rata je paprena

Izvor: MN PRESS

Prije reizbora, predsjednik Mijailović je članovima Skupštine predstavio rezultate dosadašnjeg procesa ka dobijanju statusa franšize Evrolige od sezone 2027/28, kao i finansijski plan kojim bi, u slučaju pozitivne odluke Borda Evrolige početkom oktobra, klub u propisanom roku obezbijedio sredstva za plaćanje prve i najveće rate u iznosu od 12,5 miliona evra, u propisanom roku.

Članovima Skupštine predstavljen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu. Realizacijom projekta, crno-bijeli bi od juna 2027. godine dobili moderan trening centar sa četiri terena, dvije teretane, medicinskim blokom, restoranom i pratećim kancelarijskim prostorom.

Ukupna dugoročna investicija iznosiće oko 4,5 miliona evra i omogućiće Klubu stabilne uslove za rad u narednim godinama. Sve selekcije KK Partizan biće objedinjene pod jednim krovom, dok će prvi tim svoje utakmice nastaviti da igra u Beogradskoj areni.

Finansijski presjek i sportski ciljevi Partizana

Kada je riječ o finansijskoj situaciji, članovi Skupštine upoznati su sa činjenicom da KK Partizan nema dospjelih dugovanja. Usvojen je planirani budžet za sezonu 2026/27, koji je povećan za 2,5 odsto u odnosu na prethodnu sezonu, bez promjene planiranih izdvajanja za plate prvog tima.

Sportski ciljevi Kluba u novoj sezoni ostaju nepromijenjeni – borba za sve trofeje na domaćoj i regionalnoj sceni, kao i plasman u doigravanje Evrolige.