Partizan na korak do franšize Evrolige

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović se oglasio poslije sastanka Evrolige i potvrdio lijepe vijesti na navijače crno-bijelih

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evroliga je najavila promjene, a da nije riječ o pustim obećanjima potvrdio je i podatak da je Partizan odabran kao jedan od 11 timova koji bi mogli postati dio franšize elitnog takmičenja.

"Partizan je na današnjem bordu Evrolige odabran kao jedan od 11 timova koji su ušli u finalni proces da postane franšiza. Finalna odluka će biti donesena krajem septembra, kada će bord vlasnika glasati o tome koji klubovi će postati franšize od sezone 2027/28. Posao nije završen, ali smo na dobrom putu", napisao je Ostoja Mijailović.

Ovo znači da je klub iz Humske ostao u konkurenciji za jedan od dugoročnih projekata koji je ranije najavljen, a koji po svemu sudeći garantuje mjesto u Evroligi. Konačna odluka još nije donesena, a glasanje je krajem septembra.