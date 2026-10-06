Saša Zverev će sigurno godinu završiti kao prvi teniser svijeta, jedino pitanje je kada će preuzeti vrh na ATP listi.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner je završio sezonu, potvrdio je da zbog problema sa koljenom nije u stanju da igra tenis. Odmaraće do 2027. godine. Ujedno to znači da će Aleksandar Zverev postati prvi teniser svijeta. Jedino pitanje je kada tačno. Samo je pitanje momenta.

Neće se to dogoditi odmah, čak i da Nijemac osvoji titulu u Šangaju, ali bi moglo da se desi poslije toga. U Parizu ili kasnije u Beču. Samo je pitanje dana. Neizbježno je i jasno da će ovu sezonu Zverev da završi kao prvi teniser svijeta.

Vidi opis Saša Zverev je prvi igrač svijeta: Ima 0-7 protiv Đokovića, Sinera i Alkaraza, ali je na vrhu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Dakle, dobiće i poseban trofej za to i postaće 20. igrač u istoriji koji će godinu završiti na vrhu ATP liste. Osvojio je dva grend slema ove sezone i to definitivno zaslužuje. Doduše, na tom putu do titula na Rolan Garosu i US openu nije igrao ni sa Janikom Sinerom, Karlosom Alkarazom i Novakom Đokovićem, niti sa onim iz samog vrha, ali je za njega najvažnije da je podigao pehare koje je dugo čekao.

Nije pobijedio nikoga iz "nove velike trojke"

Glavnu "veliku trojku" tenisa čine Novak Đoković, Rafa Nadal i Rodžer Federer, ali "novu veliku trojku" uz Srbina čine Karlos Alkaraz i Janik Siner. Zverev u tekućoj sezoni nije dobio nijednog od spomenute trojice.

Đoković ga je dobio u četvrtfinalu Pekinga i to je njihov jedini duel. Alkaraz je slavio u polufinalu Australijan opena i to u meču u kom je bio povrijeđen i gdje je Saša bio bliži pobjedi. A Siner je pet puta dobio Zvereva ove sezone i to u polufinalima i finalima turnira. Posljednji je bio u finalu Vimbldona. Uprkos tome što ima skor 0-7 protiv njih, biće prvi na kraju.