Dušana Vlahovića prozvao bivši saigrač: "Proglasili ste ga za novog Zlatana, a nema kvalitet"

Valentin Ajserik, bivši saigrač Dušana Vlahovića, kritikuje srpskog napadača i kaže da nije ni blizu nivoa na kome misli da jeste.

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Srpski napadač Dušan Vlahović prešao je iz Fiorentine u Juventus u zimu 2022. godine za čak 80 miliona evra, što je "sitnica" kad se uzme u obzir da je u tom trenutku bio vjerovatno najtalentovaniji napadač na svijetu uz Erlinga Halanda. Četiri i po godine kasnije, Vlahović je bio bez značajnijih ponuda iz najboljih liga svijeta i opredijelio se za odlazak u turski Bešiktaš, što mnogima djeluje kao korak unazad.

"To nije isti fudbal. Igrao sam protiv Bešiktaša sa Kasimpašom, koja je mala ekipa i pobijedili smo ih 3:0. Superliga je drugačiji fudbal, potpuno drugačija priča. Nijedan turski klub u Ligi šampiona ili Ligi Evrope ne uspijeva da napravi velike stvari", rekao je bivši saigrač Dušana Vlahovića iz Fiorentine, francuski fudbaler Valentin Ajserik (34).

"Turskim ekipama je veoma teško, jer se tamo igra drugačiji fudbal. Čak su i sudije drugačije - velike ekipe imaju sve u svoju korist", dodao je Ajserik kome Vlahović nije ostao u najboljem sjećanju.

Ajserik opleo po Vlahoviću

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Valentin Ajserik, danas fudbaler ekipe UNA Štrasen, koja je ljetos igrala protiv Partizana, igrao je za Fiorentinu od 2017. do 2021. godine i mogao je da gleda kako Vlahović "krči" put od Primavere do "A" tima Viole u kojoj je bio najbolji igrač prije transfera u Juventus.

“Ista stvar može da se kaže i za Dušana Vlahovića, kao i za mnoge druge igrače. Jednom je postigao 26-27 golova i odmah su ga proglasili za novog Zlatana Ibrahimovića, jer imaju sličnu fizičku građu. Ali, Vlahović nije Ibrahimović. Činjenica da je prešao u Juventus za skoro 100 miliona evra dodatno je otežala njegovu situaciju", ispričao je Ajserik kod Đanluke di Marcija i zatim je još dodao: "Pa, Vlahović u Juventusu nije uopšte bio dobar, od njega smo očekivali mnogo više."

"Vlahović nije igrač za najveće klubove"

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Nadali smo se da će Vlahović otići u neki od najvećih klubova svijeta - spominjali su se Barselona, Atletiko Madrid i još po neki - ali na kraju je otišao u Tursku, gdje je dobio vrlo ozbiljan ugovor.

"Po mom mišljenju, Vlahović nema kvalitet za najveće klubove. Koliko je golova postigao u Juventusu i za koliko godina? Da li ovaj igrač vrijedi 100 miliona evra? I koliko je golova dao u Fiorentini? I dalje je kvalitetan igrač, naravno, ja nemam njegov kvalitet. Ali, da biste igrali u Juventusu, morate biti Del Pjero ili neko ko postiže 20-30 golova po sezoni. Dobro je što je otišao u Tursku, ali Kolo Muani je bolji od Vlahovića. To je moje mišljenje! Randal Kolo Muani je bolji", zaključio je on.

Kako se Vlahović snašao u Turskoj?

Vidi opis Dušana Vlahovića prozvao bivši saigrač: "Proglasili ste ga za novog Zlatana, a nema kvalitet" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Vlahović je danas jedan od najplaćenijih srpskih sportista i njegov dolazak u Istanbul bio je spektakularan, dočekalo ga je hiljade navijača na aerodromu i već je postao ljubimac crno-bijelih.

Za turski klub odigrao je sedam mečeva i dao pet golova, a oporavio se od povrede nakon što je propustio okupljanje Srbije.