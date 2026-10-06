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Dušan Vlahović trenira punom parom: Nije igrao za Srbiju, ali hoće za Bešiktaš

Dušan Vlahović trenira punom parom: Nije igrao za Srbiju, ali hoće za Bešiktaš

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon što nije igrao za Srbiju, Dušan Vlahović trenira punom parom u Bešiktašu, što će biti ključno za nastavak sezone.

Dušan Vlahović trenira normalno za Bešiktaš Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović vratio se treninzima u ponedjeljak i krenuo punom parom u Bešiktašu. Povreda je prošlost i njemu je pomoglo što je odmarao od reprezentativnih obaveza, odnosno nije se odazvao Veljku Paunoviću za Ligu nacija, što će i te kako značiti Bešiktašu u nastavku sezone.


Već za vikend, Bešiktaš igra protiv Kočaelispora, vrlo važnu utakmicu u domaćem šampionatu, a potom se nastavlja i grupna faza Lige Evrope u kojoj crno-bijeli "orlovi" žele da zabilježe što bolji rezultat, posebno nakon ogromnih ulaganja.

Šta je bilo Dušanu Vlahoviću?

Vlahović se nije odazvao pozivu selektora Paunovića zbog "više udaraca" koje je dobio u posljednjem meču koji je odigrao za Bešiktaš, a koji je njegova ekipa izgubila.

"Kontaktirao me je poslije utakmice Bešiktaša, rekao da je osjetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izvještaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive", rekao je Paunović na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema.

Inače, Vlahović je od ovog ljeta novi fudbaler Bešiktaša i za turski klub odigrao je sedam mečeva i dao pet golova.

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Dušan Vlahović Bešiktaš

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