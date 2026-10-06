Mundijal 2026 nije regularan: Otkriveni novi dokazi, FIFA i Infantino zataškali slučaj?

Nevjerovatni detalji isplivali su u javnost nekoliko mjeseci nakon završetka Svjetskog prvenstva, a tiču se golmana DR Kongo.

Izvor: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu završeno je prije nekoliko mjeseci, a FIFA se suočava sa optužbama da je cijeli turnir bio neregularan! Razlog za to je golman DR Kongo, čiji je slučaj zataškan pred Mundijal kako ta afrička zemlja ne bi morala da bude izbačena sa takmičenja najboljih svjetskih selekcija.

Čuvar mreže Lionel Mpasi je svojevremeno branio za mlađe kategorije Francuske, ali je u seniorskoj reprezentaciji bio član isključivo zemlje iz koje vuče porijeklo - DR Kongo. Ipak, pravni tim FIFA utvrdio je da dokumentacija oko promjene njegovog sportskog državljanstva nije potpuna, odnosno da on ne bi smio da promijeni selekciju za koju nastupa.

Kada je FIFA otkrila kakav problem ima, razmatrale su se različite kazne. Bilo je riječi o novčanoj kazni za DR Kongo i izbacivanju iz plej-ofa za Mundijal, ali na kraju nije urađeno ništa. Slučaj je zataškan, a DR Kongo je dobio priliku da po drugi put u svojoj istoriji - a prvi put pod ovim imenom - nastupi na smotri najboljih svjetskih ekipa.

Zapravo su Nigerijci prijavili nepravilnosti koje su otkrili, baš nakon što je DR Kongo preko njih stigao do plej-ofa kvalifikacija za Mundijal. Kasnije su reprezentativci DR Kongo savladali Jamajku i obezbijedili plasman na Mundijal, a tamo su uspjeli da prođu grupnu fazu i naprave ogroman uspjeh. Uticajni "Njujork Tajms" tvrdi da im je to omogućeno i zbog prijateljskih odnosa koje Đani Infantino ima sa Veronom Mosengo-Ombeom, prvim čovjekom saveza u Demokratskoj republici Kongo.

Ko je Lionel Mpasi?

Golman koji je u karijeri imao 11 nastupa za mlađe kategorije Francuske postao je reprezentativac Demokratske republike Kongo u jesen 2021. godine, a nekoliko mjeseci kasnije i zvanično je debitovao na golu svog novog nacionalnog tima. Do sada je sakupio 32 nastupa i jedan je od važnijih igrača u reprezentaciji.

Između ostalog, Mpasi je branio u finišu kvalifikacija za Mundijal 2026, kao i tokom afričkog baraža protiv Kameruna i Nigerije, a zatim i interkontinentalnog baraža protiv Jamajke. Na Svjetskom prvenstvu je upisao sva četiri nastupa - u grupnoj fazi protiv Portugala, Kolumbije i Uzbekistana, odnosno u nokaut fazi protiv Engleske.

Mpasi je trenutno golman francuskog Avra, ali ne može da brani zbog povrede Ahilove tetive. Svojevremeno je branio za mlađe kategorije Pari Sen Žermena i prvi tim Tuluza, ali i za neke niželigaše. Najveći dio karijere proveo je u drugom rangu francuskog fudbala.

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