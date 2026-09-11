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Partizan igra protiv Fuenlabrade i čeka vijesti sa tržišta: Crno-bijeli pred navijačima dok prave novi tim

Partizan igra protiv Fuenlabrade i čeka vijesti sa tržišta: Crno-bijeli pred navijačima dok prave novi tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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KK Partizan se priprema za meč protiv Fuenlabrade, dok aktivno traži nova pojačanja za sezonu - nisko krilo (ili beka) i startnog krilnog centra.

Đoan Penjaroja Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan ovog petka u hali "Pionir" igra prvu pripremnu utakmicu kojoj će navijači moći da prisustvuju - protiv Partizana iz Fuenlabrade (20 časova). Tradicionalni "Open air" turnir crno-bijelih premješten je u petak i subotu u halu "Aleksandar Nikolić" i u beogradskom hramu košarke javnost će prvi put na djelu moći da vidi novi Partizan Đoana Penjaroje.

Meč protiv novog "imenjaka" i bratskog kluba iz Španije biće prilika da se vidi kako Karlik Džouns vodi crno-bijele i treću sezonu u nizu, kako igraju pojačanja koja su stigla (Luka Vildoza, Itan Tompson, Lamar Stivens i drugi), ali i koliko je hitno Partizanu potrebno još igrača. Dok se početak sezone ubrzano približava djeluje da bi crno-bijeli trebalo da jako brzo njima zaokruže "roster".

Trener Penjaroja je iskreno rekao da su crno-bijelima potrebna dvojica igrača i to brzo, jer će prvi takmičarski meč njegov tim odigrati 25. septembra, protiv Armanija u Evroligi.

Partizan traži dva krila

Izvor: MN PRESS

Partizan je u potrazi za rješenjima na prioritetnim pozicijama - niskog krila ili beka, ali i startne "četvorke", odnosno krilnog centra sa poenima u rukama.

Crno-bijeli će još nekoliko mjeseci biti bez još neoporavljenog kapitena Vanja Marinkovića na pozicijama "dva" i "tri", a istovremeno ostaje da se vidi na kojoj poziciji će Penjaroja koristiti Lamara Stivensa - da li će bivši košarkaš Pariza biti "četvorka" zadužena za obje krilne pozicije. Ako Stivens bude prije svega krilni centar, onda bi se moglo očekivati da novi igrač bude viša opcija na istoj poziciji, sposobna da uskoči i u ulogu centra, ali i sa raspoloživim šutem za tri.

Podsjetimo, Penjaroja je već rekao da bi projektovano pojačanje na toj poziciji trebalo da bude igrač koji bi bio "opasnost sa distance", kako je objasnio.

"Moramo da dovedemo dvojicu, realno nam je potrebno"

Izvor: MN PRESS

Partizan je propustio određene prilike jer su igrači izlazili iz pregovora i potpisivali za druge timove, ali niko u Evroligi nema vremena za osvrtanje, ni za žaljenje - svakako ne na manje od dvije nedjelje do prve utakmice. Zato se svakako očekuje brza reakcija crno-bijelih.

"Bio je iskren kada je upitan o novim pojačanjima. Pijaca je jako teška ovog ljeta, moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača, ali nećemo potpisati bilo koga. Trenutno imamo 13 igrača u rosteru, dok se Vanja ne vrati realno nam je potrebno pojačanje. Bio sam konstantno u kontaktu sa klubom, kontaktirali su me za svaku specifičnu situaciju. Imali smo problema ovog ljeta, nekoliko igrača je otišlo iz tima i potpisalo za druge klubove, mislim da smo uradili dobar posao", kazao je Penjaroja.

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KK Partizan Fuenlabrada

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