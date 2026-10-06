Leotar preko Slavije do osmine finala Kupa Republike Srpske

Trebinjski Leotar, koji je lider na tabeli Prve lige Republike Srpske, osigurao je plasman u osmini finala Kupa RS "dr Milan Jelić.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Izabranici Velibora Đurića su do plasmana među 16 najboljih ekipa najmasovnijeg takmičenja u Srpskoj stigli preko Slavije, koji su savladali u Istočnom Sarajevu rezultatom 1:3 (1:2).

Gosti sa "Polica" su do prednosti stigli golom Zorana Milića, ali su "sokolovi" izjednačili pogotkom iz penala koji je realizovao Stefan Arbinja.

Do odlaska na odmor Leotar je ponovo stigao do prednosti preko Ognjena Vujovića na asistenciju Milorada Albijanića, koji je u finišu meča sam pogodio mrežu tima iz Istočnog Sarajeva i postavio konačan rezultat.

U osminu finala su se ranije plasirale ekipe Omarske, šamačkog Borca, Kozare iz Gradiške, Zvijezde 09, nevesinjskog Veleža, Borca iz Banjaluke, BSK-a, Radnika iz Bijeljine i dobojske Sloge.

Za srijedu je preostalo da bude odigrano još šest mečeva i to:

Sloga (Srbac) - Rudar Prijedor

FSA Prijedor - Laktaši

Šekovići - Drina (Zvornik)

Stakorina (Čajniče) - Famos (Istočna Ilidža)

Birač (Derventa) -Sutjeska (Foča)

Ljeskovac - Majevica (Lopare)

(MONDO)