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Izvučeni parovi 1/16 finala Kupa RS: Borac odbranu trofeja počinje u Čelincu!

Izvučeni parovi 1/16 finala Kupa RS: Borac odbranu trofeja počinje u Čelincu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Poznati parovi šesnaestine finala Kupa Republike Srpske “Dr Milan Jelić”.

Kup RS, pehar Kupa RS Izvor: Promo/FK Laktaši

Takmičenje u Kupu Republike Srpske počinje 16. Septembra kada se igraju utakmice šesnaestine finala, a nakon žrijeba održanog u utorak u Banjaluci poznati su i parovi.

Trofej brani banjalučki Borac, koji će na startu gostovati u Čelincu kod istoimenog domaćina.

Klubovi su u 1/16 finala podijeljeni regionalno na istok i zapada, kako bi se smanjili troškovi.

Evo i svih parova 1/16 finala Kupa RS:

ISTOK
16. septembar, 16:00

SOКOLAC: Glasinac – Radnik (Bijeljina)
POPOVI: Semberija – Velež (Nevesinje)
ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići – Drina (Zvornik)
ETNO SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 – Romanija (Pale),

7. oktobra:
ČAJNIČE: Stakorina – Famos (Istočna Ilidža)
DERVENTA: Birač – Sutjeska (Foča)
LJESКOVAC: Ljeskovac – Majevica (Lopare)
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Leotar (Trebinje)

ZAPAD
16. septembar, 16.00

MODRIČA: Modriča Alfa – BSК (Banjaluka)
ČELINAC: Čelinac – Borac (Banjaluka)
DUBRAVE: Dubrave – Sloga (Doboj)
КOSTAJNICA: Naša Кrila – Omarska
MRКONJIĆ GRAD: Sloboda – Кozara (Gradiška)
ŠAMAC: Borac – Potkozarje (Aleksandrovac)

7. oktobar:
SRBAC: Sloga – Rudar Prijedor
PRIJEDOR: FSA Prijedor – Laktaši.

U šesnaestini finala igra se samo jedna utakmica, ukoliko poslije 90 minuta ne bude pobjednika automatski se izvode jedanaesterci.

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Kup RS fudbal

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