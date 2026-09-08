Izvučeni parovi 1/16 finala Kupa RS: Borac odbranu trofeja počinje u Čelincu!

Poznati parovi šesnaestine finala Kupa Republike Srpske “Dr Milan Jelić”.
Takmičenje u Kupu Republike Srpske počinje 16. Septembra kada se igraju utakmice šesnaestine finala, a nakon žrijeba održanog u utorak u Banjaluci poznati su i parovi.
Trofej brani banjalučki Borac, koji će na startu gostovati u Čelincu kod istoimenog domaćina.
Klubovi su u 1/16 finala podijeljeni regionalno na istok i zapada, kako bi se smanjili troškovi.
Evo i svih parova 1/16 finala Kupa RS:
ISTOK
16. septembar, 16:00
SOКOLAC: Glasinac – Radnik (Bijeljina)
POPOVI: Semberija – Velež (Nevesinje)
ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići – Drina (Zvornik)
ETNO SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 – Romanija (Pale),
7. oktobra:
ČAJNIČE: Stakorina – Famos (Istočna Ilidža)
DERVENTA: Birač – Sutjeska (Foča)
LJESКOVAC: Ljeskovac – Majevica (Lopare)
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Leotar (Trebinje)
ZAPAD
16. septembar, 16.00
MODRIČA: Modriča Alfa – BSК (Banjaluka)
ČELINAC: Čelinac – Borac (Banjaluka)
DUBRAVE: Dubrave – Sloga (Doboj)
КOSTAJNICA: Naša Кrila – Omarska
MRКONJIĆ GRAD: Sloboda – Кozara (Gradiška)
ŠAMAC: Borac – Potkozarje (Aleksandrovac)
7. oktobar:
SRBAC: Sloga – Rudar Prijedor
PRIJEDOR: FSA Prijedor – Laktaši.
U šesnaestini finala igra se samo jedna utakmica, ukoliko poslije 90 minuta ne bude pobjednika automatski se izvode jedanaesterci.