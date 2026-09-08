Izvučeni parovi 1/16 finala Kupa RS: Borac odbranu trofeja počinje u Čelincu!

Poznati parovi šesnaestine finala Kupa Republike Srpske “Dr Milan Jelić”.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Takmičenje u Kupu Republike Srpske počinje 16. Septembra kada se igraju utakmice šesnaestine finala, a nakon žrijeba održanog u utorak u Banjaluci poznati su i parovi.

Trofej brani banjalučki Borac, koji će na startu gostovati u Čelincu kod istoimenog domaćina.

Klubovi su u 1/16 finala podijeljeni regionalno na istok i zapada, kako bi se smanjili troškovi.

Evo i svih parova 1/16 finala Kupa RS:

ISTOK

16. septembar, 16:00

SOКOLAC: Glasinac – Radnik (Bijeljina)

POPOVI: Semberija – Velež (Nevesinje)

ŠEКOVIĆI: OFК Šekovići – Drina (Zvornik)

ETNO SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 – Romanija (Pale),

7. oktobra:

ČAJNIČE: Stakorina – Famos (Istočna Ilidža)

DERVENTA: Birač – Sutjeska (Foča)

LJESКOVAC: Ljeskovac – Majevica (Lopare)

ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Leotar (Trebinje)

ZAPAD

16. septembar, 16.00

MODRIČA: Modriča Alfa – BSК (Banjaluka)

ČELINAC: Čelinac – Borac (Banjaluka)

DUBRAVE: Dubrave – Sloga (Doboj)

КOSTAJNICA: Naša Кrila – Omarska

MRКONJIĆ GRAD: Sloboda – Кozara (Gradiška)

ŠAMAC: Borac – Potkozarje (Aleksandrovac)

7. oktobar:

SRBAC: Sloga – Rudar Prijedor

PRIJEDOR: FSA Prijedor – Laktaši.

U šesnaestini finala igra se samo jedna utakmica, ukoliko poslije 90 minuta ne bude pobjednika automatski se izvode jedanaesterci.