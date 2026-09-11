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Crvena zvezda ugašena: Klub nije dobio licencu, neće imati ekipu ove sezone

Crvena zvezda ugašena: Klub nije dobio licencu, neće imati ekipu ove sezone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vaterpolo klub Crvena zvezda neće se takmičiti ove sezone u seniorskoj konkurenciji nakon što nije dobio licencu za takmičenje.

Gasi se Vaterpolo klub Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se gasi! Kako saznaje "Sport klub" vaterpolo klub Crvena zvezda ove sezone neće igrati u seniorskoj konkurenciji. Klub nije uspio da dobije licencu za takmičenje, a uz to ima i neizmirena dugovanja iz prošle sezone prema Vaterpolo savezu. Na sjednici Upravnog odbora Srpskog vaterpolo saveza odlučeno je da se licenca ne izda.

Crvena zvezda je prošle sezone završila kao četvrta u prvenstvu, trener Aleksandar Filipović je otišao u Bugarsku, a svi vaterpolisti napustili su klub. Bilo je pokušaja da se u okviru Sportskog društva nađu sponzori, ali do toga nije došlo.

Tako je taj klub sa osvojenom Ligom šampiona iz 2013. godine ugašen, a navodno će u elitnom rangu srpskog vaterpola Crvenu zvezdu zamijeniti ekipa Vojvodine.

Šta su uslovi za dobijanje licence za takmičenje?

  • Sportski kriterijumi – bar jedan trener sa dozvolom za rad od strane nadležnog organa SVS, četvorogodišnji plan i program, zatim plan i program za 2026/27 sa seniorima i najmanje dvije uzrasne kategorije, imenovano lice u klubu koje sve to kontroliše;
  • Infrastruktura (posjedovanje ugovora sa bazenom o zakupu termina za treninge i igranje utakmica i dva alternativna bazena);
  • Personalni, administrativni organizacioni kriterijumi, registrovanje 25 igrača u najmanje dvije takmičarske kategorije;
  • finansijski kriterijumi (izmirenje svih finansijskih obaveza prema SVS).

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Tagovi

VK Crvena zvezda Vaterpolo

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