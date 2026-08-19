Crvena zvezda "puni budžet" poslije ispadanja iz Lige šampiona: Za dvojicu dobila već 5,5 miliona evra

Crvena zvezda je prodala dvojicu fudbalera za 5,5 miliona evra, čime puni budžet nakon ispadanja iz Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prodala dvojicu fudbalera u samo sedam dana, nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Jasno je da u Zvezdi ne mogu da se nadaju bogatoj nagradi koju je UEFA namenila svakom učesniku grupne faze elitnog takmičenja, tako da na druge načine moraju da "napune" budžet.

Iskoristiće u Zvezdi to što imaju veliki igrački kadar - u kome nisu potrebni baš svi igrači - tako da su odlaske zabilježili bekovi: prvo Nair Tiknizjan, pa onda i Nikola Stanković. I to je samo početak.

Vraćeno uloženo za Stankovića

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je prije godinu dana dovela Nikolu Stankovića iz Čukaričkog za 500 hiljada evra, a sada ga vraća na Banovo brdo u praktično identičnom iznosu.

"Čukarički je dobio veliko pojačanje, u klub sa Banovog brda vratio se Nikola Stanković. Igrač čija je osnovna pozicija desni bek, a podjednako dobro pokriva i mjesto defanzivnog veziste, potpisao je ugovor na tri godine sa bijelo-crnima, čiji je član već bio od 2023. do 2025. godine", naveli su iz Čukaričkog.

Sportski direktor kluba Vladimir Matijašević je rekao da je presrećan što je u redove "brđana" stigao fudbaler koji donosi ekstra kvalitet - i lako može da se uklopi jer već poznaje sve u klubu.

"Platićemo Stankovića onoliko koliko ga je Crvena zvezda nama platila kad je odlazio sa Banovog brda", dodao je Matijašević.

Odmah legle pare za Tiknizjana

Zajedno sa 500 hiljada evra koliko je Zvezda dobila za Stankovića, stiže i pet miliona evra od transfera Naira Tiknizjana. Upravo je to razlog i zašto smo sa "Marakane" odmah čuli "da" na ponudu Olimpijakosa koji je odmah uplatio tražena sredstva, a ne kroz rate kako je to zapravo najčešće praksa.

Takođe, Crvena zvezda za svog sada već bivšeg lijevog beka može da računa i da će joj donijeti još dva miliona evra u nekoj bliskoj budućnosti, zbog klauzula koje su ubačene.

Ko još odlazi iz Zvezde?

Izvor: MN PRESS

Ovog ljeta Zvezda je prodala i Aleksu Damjanovića u Leverkuzen za pet miliona evra, isti novac dobila je i za Milsona, pa 2,2 miliona evra od Ovusua, dok je milion evra donio i Stefan Leković. Takođe, 1,5 miliona evra donio je i golman Balša Popović, odnosno 250 hiljada drugi čuvar mreže - Omri Glazer. Za sada, to čini ukupnu zaradu od 20,5 miliona evra.

Naredni odlasci svakako dosta zavise od trenera Alberta Rijere i toga šta će se njemu dopasti na treninzima i utakmicama, ali neće biti veliko iznenađenje ako Zvezdu uskoro napuste Tomas Hendel, Rodrigao, Enem...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:40 Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)