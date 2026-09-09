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Crvena zvezda dovodi još jednog Izraelca: U novembru dolazi u Beograd da se bori za ugovor

Crvena zvezda dovodi još jednog Izraelca: U novembru dolazi u Beograd da se bori za ugovor

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Izraelski mediji prenose da će talentovani Gaj Maman (17) biti na probi u Crvenoj zvezdi, a da u januaru potpisuje ugovor ukoliko se dobro pokaže.

Crvena zvezda dovodi još jednog Izraelca: U novembru dolazi u Beograd da se bori za ugovor Izvor: MN PRESS

Prelazni rok u Srbiji i dalje traje, ali je teško očekivati da će Crvena zvezda u finišu dovesti neko kapitalno pojačanje treneru Albertu Rijeri. Prije svega zato što novi fudbaler ne bi mogao da bude licenciran za mečeve u Ligi konferencije, a Zvezda u ovom trenutku ima dovoljno širok igrački kadar za okršaje na domaćoj sceni. Ipak, na stadionu "Rajko Mitić" planira se da tokom jeseni stigne pojačanje koje bi tek u narednim godinama trebalo da pokaže svoj kvalitet.

Kako prenosi izraelski portal "One", krilni napadač Gaj Maman (17) dobio je zvaničan poziv Crvene zvezde da se preseli u Beograd i da između 9. i 20. novembra bude na probi u redovima srpskog kluba. Izraelski fudbaler trenutno je slobodan igrač, pošto mu je ovog ljeta istekao ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva, ali taj klub želi da ga zadrži.

Dok traju pregovori oko produžetka saradnje, Crvena zvezda se pojavila kao opcija. Srpski šampion želi da na djelu vidi talentovanog krilnog fudbalera, koji bi u Beogradu imao desetak dana da se nametne i izbori za profesionalni ugovor. Pošto će Maman tek u januaru napuniti 18 godina, Crvena zvezda bi u tom slučaju sačekala januarski prelazni rok i tada potpisala ugovor sa mladim fudbalerom.

Talentovani fudbaler verovatno ne bi odmah konkurisao za prvi tim crveno-bijelih, već bi postepeno ulazio u seniorski fudbal. Do sada nema iskustva na profesionalnom nivou, ali je kroz mlađe kategorije redovno igrao sa nekoliko godina starijim dječacima. Već duži vremenski period fudbalska javnost u Izraelu smatra da je Maman jedan od najtalentovanijih igrača u toj zemlji.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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