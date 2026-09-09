Svojevremeno potencijalni reprezentativac Srbije Andrej Đurić (22) nastupaće za reprezentaciju Crne Gore u narednom periodu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezdeAndrej Đurić (22) uskoro će promijeniti reprezentaciju! Snažni defanzivac rođen u Beogradu svojevremeno je nastupao za omladinsku i mladu reprezentaciju Srbije, zatim odlučio da nastupa za mladu reprezentaciju Crne Gore, a sada bi mogao da debituje i za seniorski tim te zemlje.

Đurić se našao na spisku selektora za mečeve koji predstoje Crnoj Gori, pa bi na utakmicama protiv Kipra, Jermenije ili Letonije mogao da upiše svoj prvi nastup. Ukoliko Đurić na mečevima krajem septembra i početkom oktobra debituje za Crnu Goru, postaće jasno da je to njegova konačna odluka, nakon što je prije dvije godine uzeo pasoš i stavio se na raspolaganje selektoru.

Vidi opis Crna Gora ukrala fudbalera Srbiji: Bivši igrač Zvezde dvije i po godine čekao poziv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Đurić trenutno nastupa za švedski Malme, a njegova klupska karijera podjednako je zanimljiva kao i reprezentativna. Ponikao je u mlađim kategorijama Crvene zvezde, bio jedan od njenih najtalentovanijih igrača, a u kadetskom i omladinskom uzrastu igrao je i za Grafičar. Nakon staža u omladincima Zvezde, uslijedilo je prvo seniorsko iskustvo u dresu Grafičara, pa i prvi tim crveno-bijelih, a onda inostrane avanture.

Na pozajmici je u dva mandata igrao za Domžale, pozajmljivan je još i Spartaku iz Trnave, a zatim i Novom Pazaru. Za prvi tim Crvene zvezde odigrao je samo 18 mečeva, a onda je u transferu teškom 1.500.000 evra prešao u Švedsku. Može se reći da je Andrej Đurić standardan u klubu sa sjevera Evrope, pa ne čudi što je dobio poziv u seniorsku reprezentaciju Crne Gore.