Skandal u Crnoj Gori! Bivši trener Željezničara pogođen u glavu, meč odmah prekinut

Neće se po lijepom pamtiti susret Petrovca i Sutjeske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Utakmica šestog kola crnogorskog šampionata između Petrovca i Sutjeske prekinuta je početkom drugog poluvremena, nakon odluke glavnog sudije Lazara Čađenovića da isključi fudbalera domaće ekipe.

Kako piše portal cdm.me, Petrovčani su burno protestovali zbog odluke arbitra. Merdović je dobio direktan crveni karton nakon što je povukao za dres napadača Sutjeske, ali je u televizijskom prenosu bilo jasno vidljivo da je Boljević bio posljednji igrač odbrane Petrovca.

Igrači domaće ekipe odmah su okružili Čađenovića, a veliko nezadovoljstvo sudijskom odlukom iskazala je i publika sa tribina.

Uslijedile su i razmirice između igrača dvije ekipe, a situacija je dodatno eskalirala kada je sa tribina doletio tvrdi predmet koji je pogodio u glavu trenera Sutjeske Denisa Ćorića.

Čađenović je nakon tog odlučio da prekine utakmicu i obje ekipe pošalje u svlačionice.

U trenutku prekida rezultat je bio 0:0.

Ćorić je, inače, na klupi sarajevskog tima sjedio od juna 2024. do maja 2025. godine, odradivši pritom 37 mečeva. Upisao je 23 pobjede, pet remija i devet poraza. U BiH je još radio u Širokom Brijegu, Posušju i GOŠK-u.

(mondo.ba/cdm.me)

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