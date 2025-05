Denis Ćorić poslije otkaza u Željezničaru: "Odlazim s 'Grbavice' uzdignute glave"

Doskorašnji trener Željezničara oglasio se u ponedjeljak nakon što je dobio otkaz u klubu sa "Grbavice".

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Denis Ćorić je jutros saznao da više nije trener Želje nakon što su plavi sinoć poraženi u Širokom Brijegu (3:2).

Odmah nakon meča na "Pecari" izjavio je da su "oni svoje napravili", misleći na plasman u Evropu, što je bio glavni cilj Želje, ali je dodao i da on ima još jedan a to je da do kraja sezone preskoči Sarajevo na trećem mjestu.

Međutim, dobio je otkaz, što je iznenadilo sportsku javnost u BiH i navijače plavih sa "Grbavice", koji u komentarima nisu krili razočaranje.

Poslije svega, Ćorić se oglasio na društvenim mrežama, a njegov post prenosimo u cijelosti.

"Od danas više nisam šef struke FK Željezničar. Stigao je trenutak za rastanak. Emocije su pomiješane, ali sa 'Grbavice' odlazim uzdignute glave. Svaki bod smo osvojili na pošten način, za svaki postignuti pogodak uložili mnogo truda i rada, te sam ponosan na period proveden u Željezničaru. Ponosan sam na svoje momke, stručni štab, te sve zaposlenike kluba. Nakon jedne turbulentne sezone napravili smo iskorak, izborili Evropu i priredili navijačima mnogo lijepih trenutaka i nadam se da će se Željezničar u budućnosti boriti za trofeje, jer to kao klub itekako zaslužuje", poručio je Ćorić.

Poseban znak zahvalnosti uputio je navijačima sarajevskog kluba, čak i kada su mu upućivali kritike.

"Posebno hvala navijačima. Vi ste nam uvijek bili dodatni motiv da vjerujemo u sebe i da dajemo maksimum. Vjerujem da smo Vas mnogo puta obradovali, hvala za svaki aplauz i veliku podršku na svakoj utakmici, ali i sve kritike koje sam uvijek prihvatao jer sam znao da su sa najboljom namjerom za dobrobit kluba. Svom nasljedniku želim puno sreće i uspjeha, svim uposlenicima kluba i navijačima da ostanu velika obitelj i da im budućnost donose puno uspjeha, te zdravlja i sreće. Vaš Denis Ćorić", zaključio je on.

Ćorić je plave preuzeo prošlog ljeta i na 37 utakmica upisao 23 pobjede, pet remija i devet poraza.

(MONDO)