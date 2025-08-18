Denis Ćorić ima novi angažman: Predstavili ga kao trenera iz Srbije

Osobe koje vode društvene mreže jordanskog kluba nisu pažljivo pročitale biografiju novog trenera.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Trener Željezničara iz prošle sezone Denis Ćorić ima novi angažman. Stručnjak iz Mostara po prvi put će raditi u inostranstvu, a njegov novi klub je Al Faisali.

Jordanski klub je potvrdio na društvenim mrežama da je Ćorić imenovan za novog trenera, ali su u predstavljanju napravili grešku te su za Ćorića napisali da je srpski trener te su na vizual postavili i zastavu Srbije.

„Privremeni odbor za upravljanje klubom Al Faisali potpisao je ugovor sa srpskim trenerom Denisom Ćorićem, koji će preuzeti funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Podsjećamo, Denis je tokom svoje trenerske karijere ostvario brojne uspjehe i osvojio više trofeja. U narednim danima biće objavljen i stručni i administrativni tim koji će mu pomagati u radu. Dobrodošao i želimo ti mnogo sreće!“, naveli su iz kluba.

Podsjećamo, Ćorić je kao trener vodio ekipe Širokog Brijega, Posušja, GOŠK-a i Željezničara.