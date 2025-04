Trener "Želje" poslije poraza u vječitom derbiju: Poklonili smo i prvi i drugi gol - to ne smije da se desi!

Denis Ćorić sumirao je meč sa Sarajevom na Koševu.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Fudbaleri Željezničara doživjeli su poraz u 155. sarajevskom derbiju, igranom ove nedjelje na Koševu.

Bordo tim je trijumfovao rezultatom 2:1 i odmakao u borbi za plasman na evropsku scenu, a trener ekipe sa Grbavice Denis Ćorić rekao je u izjavi za TV Arena sport da su greške riješile ovaj okršaj.

"Poklonili smo prvi i drugi gol, jednostavno u ovakvom derbiju to ne smije da se dozvoli. U prvom poluvremenu smo morali da kupimo te duge lopte, Kjereme nam je pravio probleme, nismo bili blizu, i onda primite taj gol na kraju prvog poluvremena. Nevjerovatan pad koncentracije, da primtie takav gol na početku drugog poluvremena, i teško se vratiti. Postigli smo gol i onda smo posljednjih deset minuta da li će postići jedan ili primiti dva. Derbi odličan, i jedna i druga ekipa danas u odličnom ritmu. Naravno da mi je žao, ali ima još 15 bodova, treba dobro da se skupimo i to je to."

Svi planovi za drugo poluvrijeme, naglasio je, pali su u vodu čim je primljen gol iz penala na startu.

"Nismo ni izašli iz svlačionice, primamo tako bizaran gol. Poslije tog gola, bili smo u šoku 5-6 minuta, Sarajevo je imalo još jednu dobru priliku. Nakon toga smo do 82, 83. minuta dobro igrali, postigli gol, nismo uspjeli da damo drugi, ali šta je tu je. Nemam puno zamjerki za ekipu, jednostavno te greške su danas presudile, morali smo da ih svedemo na minimum. Imali smo kod 0:0 tri-četiri situacije 4 na 2, 4 na 3, morali smo da budemo mirniji. Davali smo okomite lopte umjesto da budemo mirniji, da spojimo igrača sa golom. Voljni momenat, htijenje i želja bili su na nivou, ali dvije greške su nas skupo koštale", istakao je Ćorić, pohvalivši sve aktere sarajevskog derbija.

"I jedna i druga ekipa željele su pobjedu. Stvarno svim akterima na terenu, od sudaca do igrača, sve je za pohvalu, osim rezultata što se tiče nas. Jedan pravi derbi koji je mogao da zadovolji sve gledaoce pored TV ekrana."







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)