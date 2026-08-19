Albert Rijera preuzeo Crvenu zvezdu i već mijenja pozicije igrača, uključujući Krunića kao štopera. Očekuje se novi stil igre protiv Viktorije.

Izvor: Marc Schüler / AFP / Profimedia

Španski trener Albert Rijera u nedjelju je zvanično preuzeo Crvenu zvezdu i upoznao se sa ekipom i od tog dana počeo je da radi na idejama koje treba da donesu zaokret poslije Stankovića. Zvezda je izgledala loše na početku sezone u mečevima s Hapoel Berševom, čak je Terzić rekao da je to najgore izdanje koje pamti od sedamdesetih, ali Rijera će imati samo nekoliko treninga da to popravi prije nego što debituje protiv Viktorije iz Plzenja u četvrtak uveče na "Marakani" (19.00).

Rijera je do sada odradio tri treninga sa ekipom i pokušao je da pronađe dobitnu kombinaciju za plej-of Lige Evrope, a već sada se vidi da ima neke originalne ideje. Mijenjao je pozicije igračima, tražio kako da zamijeni lijevog beka Tiknizjana koji je otišao u Olimpijakos i čini se da je na tragu nečega.

Šta je probao Rijera?

Vidi opis Albert Rijera "zarotirao" pola tima Crvene zvezde: Rade Krunić štoper, Seol lijevi bek i to je tek početak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kao što je poznato, Albert Rijera je na treninge Crvene zvezde vratio i fudbalere koji su bili otpisani, odnosno bili su u "kavezu" kako je to rekao generalni direktor Zvezdan Terzić. U pitanju su Mahmudu Bađo, Vladimir Lučić, Tomas Hendel i Rodrigao, a samo su dvojica prvopomenutih (za sada) registrovana za meč protiv Viktorije iz Plzenja.

Izvor: MN PRESS

Kako piše "Mozzart Sport", Rijera je isprobavao Radeta Krunića (zadnjeg veznog) kao štopera, pa štopera Stefana Gudelja kao desnog beka, dok je na treninzima Seol (desni bek) radio kao lijevi bek. Kao što je poznato, kod Rijere lijevi bek ulazi u sredinu, tako da nije nemoguće da na toj poziciji zaigra i Timi Maks Elšnik, iako ga je novi trener Zvezde koristio u sredini terena sa Abu Fanijem - koji ne igra prvi meč sa Viktorijom Plzenj zbog suspenzije.

Očekuje se da Zvezda pojača i visoki presing, tako da su zajedno igrali Bukari. Čam, Katai i Duarte, odnosno s druge strane Kostov, Arnautović, Ivanić i Loizu.

Kakav fudbal voli Rijera?

Izvor: MN PRESS

U svojim prethodnim klubovima - Celje, Bordo, Olimpija i Frankfurt - najčešće je njegova ekipa igrala u formaciji 4-1-4-1, s tim da bi s loptom mijenjala oblik u 3-2-2-3.

"Stil igre je bio potpuno drugačiji. Od danas će raditi drugačije vježbe, treninge, dobijati drugačija iskustva i instrukcije. Već znam kako želim da igram sa ovim igračima. Siguran sam da ćete vidjeti potpuno drugačiju ekipu u četvrtak", kazao je Rijera na promociji i dodao: "Trener ima veliku odgovornost i sa loptom i bez lopte. Tu sam da igračima dam instrukcije u kom trenutku šta treba da igraju. Za mene je najvažnije da igrač ne sumnja, mora da ima plan šta se radi. Nadam se da će to biti što prije. Ne mogu da kažem tačan trenutak, ali ćete od četvrtka vidjeti nove stvari".

Još jedan trening, pa Viktorija

Izvor: MN PRESS

Više o tome šta je Albert Rijera vidio na treninzima saznaćemo danas od 17 časova kada je zakazana zvanična konferencija za medije na stadionu "Rajko Mitić". Na njoj ćemo čuti da li je Rijera zadvoljan onim što je vidio i da li može tako brzo da "okrene" ekipu za 180 stepeni, pošto je meč sa Viktorijom - i najvažniji u ovoj sezoni jer određuje da li se ide u Ligu Evrope ili stepenicu niže, u Konferencijsku ligu.

Posljednji trening pred meč zakazan je za večeras od 20.15, što će biti četvrti trening koji je Rijera imao sa novom ekipom. Tek će je sutra pred utakmicu od 19 časova ponovo vidjeti, kada će se uigravati tek detalji.

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(MONDO)