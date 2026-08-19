Nik Kirjos pao na doping testu: "Uhvatili su me s kokainom"

Nik Kirjos potvrdio je da je pao na doping testu zbog kokaina, izvinivši se navijačima i porodici.

Izvor: JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia

Australijski teniser Nik Kirjos potvrdio je na društvenim mrežama da je pao na doping testu zbog korišćenja narkotika, konkretno kokaina. I prije nego što je zvanična odluka objavljena da je suspendovan, Kirjos na na Instagramu podijelio detalje s navijačima i svjestan je da ih je iznevjerio.

"Želim da ovo prvo čujete od mene. Nedavno sam pao na doping testu na Majorki, nakon što je utvrđeno prisustvo kokaina. Napravio sam ogromnu grešku i preuzimam punu odgovornost za to", napisao je Nik Kirjos.

"Izvinjavam se svojim navijačima, porodici, sponzorima i svima koji su mi bliski. Prije svega, izvinjavam se djeci koja me prate. Znam kakav primjer ovime dajem i duboko sam razočaran u sebe. Neću tražiti izgovore, ali želim da dam malo konteksta o tome kroz šta sam prolazio. Posljednjih nekoliko godina, tokom kojih sam se borio sa povredama, ostavile su ogroman trag na meni, i fizički i mentalno. Moje tijelo nije bilo u stanju da radi ono što moj um očekuje od njega, a suočavanje sa činjenicom da se moja karijera bliži kraju bilo je teže nego što sam ikada mogao da zamislim", dodao je Kirjos.

Istakao je da je ovo "jedna od najtežih stvari s kojom se suočio u životu" i da se osjećao bespomoćno i usamljen zbog svega što mu se dešava, pa je pomoć pokušao da pronađe u narkoticima - i sada je svjestan koliko je pogriješio.

"Ipak, dobra vijest je da mi je ovo bio poziv za buđenje. Narednih 28 dana povući ću se sa društvenih mreža i iz javnosti, dok se budem fokusirao na to da sredim svoj život. Molim ljude da poštuju moju privatnost tokom tog perioda, a najvažnije, privatnost moje porodice. Izvinjavam se. Potrudiću se, uradiću ono što je potrebno i vratiću se bolji", zaključio je Kirjos.

Ko je Nik Kirjos?

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Teniser iz Australije važi za jednog od najkotroverznijih u ovom vijeku. Svađao se s publikom, sudijama, pa i kolegama teniserima - to najbolje zna Novak Đoković s kojim je sada u boljim odnosima nego prije - dok bi, kada je potpuno fokusiran na sport, znao da bude i opasan na turnirima. Tako je 2022. godine igrao finale Vimbldona i izgubio ga upravo od Đokovića. Ima sedam titula u karijeri, a najbolji plasman mu je 13. mjesto.

Baš od tog finala Vimbldona 2022. godine kreće i njegov pad zbog povreda, pošto je imao velike probleme s leđima. Od tada jedva i da je igrao tenis, tako da je zapravo na neki način već u "penziji" jer se bavio i komentatorskim poslom u međuvremenu.

Zadržao je ATP ranking i trenutno je 899. na svijetu, a poslije svega što je uradio - teško da će se vraćati.

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(MONDO)