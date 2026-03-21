Kirjos zapušio usta Novakovom hejteru i potkačio Sinera zbog dopinga

Nik Kirjos obratio se Benu Rotenbergu i traži od njega da se priča više o dopingu Janika Sinera, a ne o penzionisanim igračima.

Jedna objava Bena Rotenberga izazvala je buru ponovo na društvenim mrežama. Poznato je da američki novinar često napada Novaka Đokovića, a sada je na njegov komentar odgovor imao Nik Kirjos. Radilo se o objavi za doping skandal Marinka Matoševića. Penzionisanog tenisera koji je suspendovan na četiri godine zbog kršenja pravila o dopingu.

"Da, hajde da pričamo o penzionisanim igračima, a ne o aktivnim teniserima. Smiješno je", napisao mu je Kirjos.

Aluzija kontroverznog australijskog tenisera je prilično jasna i odnosi se na Janika Sinera. Više puta je Nik javno kritikovao antidoping agenciju i sve one koji su pustili Italijana. Uprkos tome što je dva puta pao na doping testu njegova jedina kazna bila je tromjesečna suspenzija i to u praktično odabranom periodu u kom nije propustio nijedan grend slem. U isto vrijeme se drugi igrači kažnjavaju mnogo drastičnije. Jedan od primera je baš i Matošević koji je dobio četvorogodišnju suspenziju i to u penziji.

Yes let’s talk about a retired player not active ones haha - ridiculous. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios)March 21, 2026

Rotenberg je u svom tekstu pod naslovom "Da li australijski tenis ima problem sa dopingom" izazvao dosta bure, a prvi mu je na to odgovorio upravo Kirjos.

Kad se Kirjos vraća na teren?

Kirjos ima ogromne probleme sa povredama. Cijele prošle sezone odigroa je ukupno četiri profesionalna meča, sve ostalo su bile egzibicije i pokušaji da vidi da li može da se vrati na teren. Ove godine je igrao u Brizbejnu i izgubio od Aleksandra Kovačevića pa je na egzibiciji pred Australijan open shvatio da nije spreman za duge i ozbiljne mečeve i igrao je samo u dublu u Melburnu.

Kako stvari stoje najvjerovatnije će propustiti i sezonu turnira na šljaci. Prijavljen je za dva turnira na travi - za Štutgart i Majorku.