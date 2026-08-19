Saša Ilić najavio težak meč protiv Hetafea, dok su novajlije Miladinović i Čumić spremni za izazov u Madridu.

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Fudbaleri Partizana otputovali su jutros za Madrid gdje ih u četvrtak (21.00) očekuje prvi meč plej-ofa Lige konferencija protiv Hetafea, a već u startu Saša Ilić imao je dvije loše vijesti. Nemanja Trifunović i Bogdan Kostić ostali su u Beogradu i neće moći da igraju zbog povreda, dok je makar pozitivno što su novajlije Igor Miladinović i Nikola Čumić otputovali sa ekipom i biće na raspolaganju za meč.

"Dobra je stvar što su obojica trenirala sa svojim ekipama prije dolaska. U dobrom su fizičkom stanju, možda ćemo ih iskoristiti već i sutra", rekao je Ilić na aerodromu "Nikola Tesla" pred put.

Vidi opis Saša Ilić pred Hetafe: "Ovo je mnogo teži protivnik od ovih koje smo izbacili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Sigurno da je Hetafe najozbiljniji mogući protivnik i mnogo jača ekipa od prethodne dvije ekipe koje smo izbacili. Mi moramo da sutra damo više od 100 odsto, da budemo skoncentrisani i agresivni i izvučemo pozitivan rezultat", poručio je Ilić i dodao na to sljedeće: "Imamo dvije utakmice i to je ono što je bitno. Hetafe se razlikuje jer igraju takmičarski i agresivno. Ukoliko hoćemo da pariramo, moramo da budem na istom nivou, ako ne i višem. Da izvučemo dobar rezultat i onda nas očekuje utakmica u Humskoj pred našim navijačima, ali o tome ćemo pričati kad bude vrijeme za to".

Šta očekivati od Partizana?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vidjećemo sigurno Partizan u sastavu u kome do sada nije igrao - sa Idrisuom Babom na sredini terena, vjerovatno Ugršićem i Vukotićem ispred njega - ali najvažnije je da kao tim rastu.

"Partizan mora da odgovori ako hoće da se takmiči sa ekipom kakva je Hetafe. Moramo da iskoristimo šanse koje ćemo imati. Pomogao je taj duel dosta, jesu izgubili 3:0, ali su primili dva pogotka u posljednjim sekundama meča, nije se vidjela velika razlika sa igračem manje", rekao je Ilić i osvrnuo se na "sebičnost" igrača:

"Pokazujemo stalno u analizama da se to ne dešava prvi put - da imamo igrače koji imaju šansu da dodaju loptu saigraču, a izaberu da šutiraju na gol. Nadam se da će se to promijeniti".

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Pogledajte 01:00 Igrači Partizana ispred juga i istoka Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)