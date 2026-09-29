Novak Đoković saznao kad igra u Pekingu: Kreće po 7. titulu u glavnom gradu Kine

Prvo kolo turnira u Pekingu donosi meč Novaka Đokovića i Nuna Boržeša iz Portugala, u srijedu poslije 13 časova.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odlučio je da u finišu ove godine igra malo više turnira nego što smo navikli, pa je prijavio čak dva u Kini - gledaćemo ga prvo u Pekingu, a zatim u Šangaju. Srpski teniser već je saznao ko mu stoji na putu do titule u glavnom gradu Kine, a sada zna i termin svog prvog meča.

Đoković će meč prvog kola igrati protiv portugalskog tenisera Nuna Boržeša, a njihov susret u srijedu zakazan je kao četvrti na centralnom terenu. To znači da neće početi prije 13.00 časova po vremenu u Srbiji. Očekuje se da i u nastavku turnira Đoković igra u sličnim terminima, odnosno pri kraju programa za taj dan.

Naravno, Novak Đoković neće moći da se opusti ni u prvom kolu. Loši rezultati tokom američke turneje gdje je imao velikih zdravstvenih problema, ali i lošu formu, moraju da budu opomena za najboljeg tenisera svih vremena. Kada se zna da mu je žrijeb u Pekingu prilično težak, jasno je da će morati da bude na veoma visokom nivou kako bi ostvario dobar rezultat.

Kakav je žrijeb dobio Đoković?

Već je određeno protiv koga će Novak Đoković igrati u Pekingu. Kao što smo rekli, protivnik u prvom kolu biće Nuno Brožeš iz Portugala, a ukoliko srpski teniser uspješno prođe prvu prepreku čeka ga još jedan veliki izazov. U drugoj rundi igraće protiv boljeg iz meča Huan Martin Serundolo - Junčaokete Bu. Očekuje se da Argentinac bez većih problema savlada domaćeg predstavnika, dobitnika specijalne pozivnice.

Novaku bi Saša Zverev mogao da bude protivnik već u četvrtfinalu, a u eventualnom polufinalu mogao bi da igra protiv Danila Medvedeva. Na drugoj strani žrijeba, pa samim tim i potencijalni rivali u finalu, su Feliks Ože-Aljasim, Flavio Koboli i Aleks De Minor. Ali, da sačekamo sa tim - ima Novak mnogo posla prije borbe za titulu.

Kakve rezultate Đoković ima u Pekingu?

Zvuči potpuno nevjerovatno, ali Novak Đoković ima 29 pobjeda i nikada nije izgubio meč na turniru u Pekingu! Šest puta je nastupao u glavnom gradu Kine i svaki put je uspeo da stigne do titule, uz samo tri izgubljena seta na tim mečevima. Takvim brojkama niko nigdje ne može da se pohvali.

Istina, Novak Đoković dugo nije igrao na ovom turniru. Svih šest trofeja osvojio je prije više od decenije, a posljednji nastup bio mu je 2015. godine. Prvi put je postao šampion Pekinga 2009. godine, naredne sezone je odbranio titulu, a onda je do nje stizao 2012, 2013. i 2014. godine. Ukupno čak šest trofeja u samo sedam sezona.