Fudbaleri Šalkea i Štutgarta remizirali su u susretu 10. kola njemačke Bundeslige odigranom u Gelzenkirchenu.

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Podjela plijena u Bundesligi u duelu reprezentativaca BiH Nikole Katića i Ermedina Demirovića.

ŠALKE - ŠTUTGART 0:0

Utakmica na Feltins-Areni bila je pod posebnom lupom sportske javnosti Bosne i Hercegovine zbog duela “zmajeva” - u startnoj postavi tima iz Gelzenkirhena našao se stoper Nikola Katić, dok je napad gostiju iz Štutgarta od prvog minuta predvodio Ermedin Demirović. Meč je sa klupe za rezervne igrače domaćeg sastava pratio i doskorašnji kapiten BiH Edin Džeko, koji je od trenera Šalkea Mirona Muslića dobio samo posljednjih pet minuta.

Iako su oba tima tražila put do mreže, odbrane i golmani su u ovom susretu bili na visini zadatka. Katić je pružio sigurnu partiju i uspješno komandovao zadnjom linijom “rudara”, zatvorivši prilaze svom golu, zbog čega Demirović nije uspio doći do izražaja i pronaći prostor za pogodak.

Podjela bodova na kraju se čini kao najrealniji ishod prikazanog na terenu. Ovim remijem Šalke je nastavio neugodan niz u kojem još čeka na svoj prvi domaći pogodak u tekućoj sezoni, dok “švabe” nisu uspjele doći do tri boda kojim bi se dodatno učvrstili u gornjem dijelu tabele.







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(MONDO)