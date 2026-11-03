Ko je Niko Iličević? Golobradi mladić, porijeklom iz Odžaka, ispisao istoriju Bundeslige!

Niko Iličević dan nakon proslave 16. rođendana debitovao u najjačoj njemačkoj ligi.

Izvor: Malte Ossowski / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački fudbal svjedočio je ispisivanju novih stranica istorije, a vijest je s posebnim ponosom i oduševljenjem odjeknula u Posavini i BiH. Šesnaestogodišnji ofenzivni vezista Ajntrahta iz Frankfurta Niko Iličević debitovao je za seniorsku ekipu u pobjedi protiv HSV-a (3:1) i time postao najmlađi debitant u istoriji Bundeslige, izjednačivši rekord Jusufe Mukokoa.

Niko je 31. oktobra proslavio 16. rođendan, a već dan kasnije dočekao trenutak karijere. Ušao je u igru u sudijskoj nadoknadi sa svega 16 godina i jednim danom starosti - tačno onoliko koliko je imao i nekadašnji "vunderkind" Borusije Dortmund kada je u novembru 2020. postavio dosadašnji rekord.

Sudbina je htjela da Niko prve seniorske minute upiše upravo protiv HSV-a, kluba u kojem je punih pet sezona dubok trag ostavio njegov stric, bivši hrvatski reprezentativac Ivo Iličević.

Izuzetan talent i ponos rodnog kraja

Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

O kakvom se potencijalu radi svjedoče i riječi trenera Ajntrahta Adija Hitera, koji je uoči susreta naglasio da je samo pronalaženje mjesta u bundesligaškom kadru sa 16 godina izuzetan poduhvat rezervisan za rijetke.

"Neće imati mnogo vremena za slavlje jer će, po svoj prilici, biti u sastavu", najavio je Hiter njegov debi na konferenciji za medije uoči meča protiv HSV-a. "Biti dio bundesligaškog tima sa 16 godina već samo po sebi je izuzetno. Bio je dio pripremnog kampa i sjajno se razvio tokom proteklih nekoliko mjeseci. On je izuzetan fudbaler s loptom, ali je takođe naučio i da zadrži svoju poziciju i dobija duele."

Niko Iličević turned 16 YESTERDAY and is making his Bundesliga debut for Eintracht Frankfurt He equals the record for the youngest debut in league history https://t.co/uPWtT5BBXp — USA Sports (@usasports)November 1, 2026

Iličević je ove sezone dominirao u Ajntrahtovoj U-19 ekipi, gdje je u sedam nastupa upisao četiri pogotka i tri asistencije. Status jednog od najvećih talenata njemačkog fudbala potvrdio je i u dresu U-17 reprezentacije Njemačke, kada je nedavno postigao pobjednički pogodak u velikom trijumfu protiv Engleske (3:2).

Ipak, ovaj istorijski uspjeh nema odjeka samo na njemačkim stadionima. Porodica Iličević vuče korijene iz opštine Odžak, tačnije iz mjesta Novo Selo-Balegovac, pa je vijest o debiju dočekana s velikim slavljem i u Posavini.

Igra za Njemačku, ima i hrvatski pasoš

Wir sind stolz auf Dich, Niko Ilicevic! –––––#SGEHSV 3:1 | #SGE https://t.co/23qq7lyfsm — Eintracht Frankfurt (@Eintracht)November 1, 2026

Niko Iličević prve fudbalske korake napravio je u amaterskom klubu Goldbah iz istoimenog mjesta u Donjoj Frankoniji (Bavarska). Iako je rođen u Njemačkoj, posjeduje i hrvatsko državljanstvo. Do sada je nastupao za mlade selekcije Njemačke, ali vidjećemo u budućnosti za čiju seniorsku reprezentaciju će se odlučiti.

Iličević je prvi put privukao veliku pažnju javnosti u maju 2025. godine kada je učestvovao na treninzima prvog tima Ajntrahta iz Frankfurta sa svega 14 godina. Mladi njemačko-hrvatski fudbaler nakon toga je nastavio svoj razvoj u mlađim kategorijama kluba Frankfurta.