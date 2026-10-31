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Ermedin Demirović potopio Leverkuzen! Stoti meč za Štutgart proslavio s dva nova gola! (VIDEO)

Ermedin Demirović potopio Leverkuzen! Stoti meč za Štutgart proslavio s dva nova gola! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Za razliku od Lige šampiona, Štutgart ove sezone do subote nije igrao dobro u Bundesligi, ali je napadač Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović nastavio golgetersku seriju i to u svojoj stotoj utakmici za "švabe".

Ermedin Demirović strijelac u Leverkuzenu Izvor: Oliver Kaelke / DeFodi Images / Profimedia

Centarfor "zmajeva" sa četiri gola dijeli prvo mjesto liste najboljih strijelaca Lige šampiona sa Harijem Kejnom iz Bajerna, a njegov Štutgart je poslije tri kola na visokom šestom mjestu na tebeli.

Međutim, "švabama" do subote popodne nisu cvjetale ruže u Bundesligi, ali su zahvaljujući Demiroviću, dvostrukom strijelcu, slavili treću pobjedu na teškom gostovanju u Leverkuzenu i pobjegli ka sredini tabele u Bundesligi.

BAJER LEVERKUZEN - ŠTUTGART 2:4 (1:2)

Da Štutgart može do cijelog plijena u subotnjem meču osmog kola, nagovijestio je Demirović u 15. minutu kada je pospremio otpadak u mrežu "apotekara" i zabilježio četvrti gol ove sezone u njemačkom prvenstvu.

Štutgart je preko Džejmija Luelinga povisio prednost u 22. minutu, da bi domaćin samo šest minuta kasnije smanjio rezultat pogotkom Patrika Šika i s 1:2 se otišlo na odmor u poluvremenu.

U nastavku su izabranici Sebastijana Henesa postigli još dva pogotka i definitivno riješili pitanje pobjednika.

Najprije je Marakanac Bilal El Hanus postigao i treći gol za Štutgart u 51. minutu da bi Demirović svojim drugim golom razriješio sve dileme. Centarforu iz BiH nije bilo teško da s nekoliko metara po drugi put pogodi mrežu Marka Flekena nakon sjajne asistencije Deniza Undava - 1:4.

Do kraja meča na "Baj Areni" u Levekuzenu, domaći su pogotkom Alžirca Ibrahima Maze uspjeli samo da ublaže poraz, treći u sezoni.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Ermedin Demirović Štutgart Bundesliga Bajer Leverkuzen

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