Proradio nesuđeni tandem "zmajeva", ali ni dva gola Demirovića nisu bila dovoljna Štutgartu!

Ermedin Demirović dvostruki strijelac u porazu Štutgarta. Asistent kod prvog gola je bio nesuđeni reprezentativac BIH Dženan Pejčinović.

Izvor: Bennet Long / imago sportfotodienst / Profimedia

Ljubitelji fudbala u BIH posljednjih godina navijali su da Dženan Pejčinović zaigra za BIH, ali to se nije desilo. Momak koji je ovog ljeta prešao iz Volfsburga u Štutgart, a koji od 2020. godine igra za mladu reprezentaciju Njemačke definitivno je „odjavio“ selekciju BIH i Crne Gore, za koje je mogao da nastupa.

Propala je tako prilika da ga gledamo u tandemu sa Ermedinom Demirovićem, a ovaj dvojac pokazuje u Štutgartu da se definitivno odlično slažu.

Tako je bilo i u petak uveče kada su upravo Demirović i Pejčinović donijeli Štutgartu vodeći pogodak protiv Borusije Menhegladbah.

Pejčinović je glavom asistirao Demiroviću koji nije mnogo razmišljao na više od 20 metara od gola i odmah šutirao, a lopta je naravno završila u golu za vođstvo domaćih.

GOAL ERMEDIN DEMIROVIC!!!! https://t.co/CxyL1foDhM — Bosnian Football (@BosniaNTBall)October 23, 2026

"Švabe" ipak nisu uspjele da sačuvaju tu prednost.Naprotiv. Desilo se ono čemu su se najmanje nadali u Štutgartu.

Borusija Menhengladbah je do kraja prvog poluvremena izjednačila preko Džoa Skalija, da bi Japanac Šuto Močinu u nastavku donio potpuni preokret - 2:1. Trener Borusije na posljednja dva meča dao je priliku tinejdžeru Vaelu Mohji, a sedamnaestogodišnji fudbaler vraća mu na najbolji mogući način. Nakon pogotka u prošlom kolu protiv Hofenhajma Mohja je pogodio i protiv Štutgarta povisivši na 3:1.

Djelovalo je tada da je gotovo, ali Demirović nije odustajao. Reprezentativac BIH u finišu utakmice smanjio je na 3:2, ali preostalih sedam minuta nije bilo dovoljno da Štutgart eventualno stigne do novog gola i remija.



