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Proradio nesuđeni tandem "zmajeva", ali ni dva gola Demirovića nisu bila dovoljna Štutgartu!

Proradio nesuđeni tandem "zmajeva", ali ni dva gola Demirovića nisu bila dovoljna Štutgartu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Ermedin Demirović dvostruki strijelac u porazu Štutgarta. Asistent kod prvog gola je bio nesuđeni reprezentativac BIH Dženan Pejčinović.

Demirović zabio dva gola Štutgart izgubio od Menhengladbaha Izvor: Bennet Long / imago sportfotodienst / Profimedia

Ljubitelji fudbala u BIH posljednjih godina navijali su da Dženan Pejčinović zaigra za BIH, ali to se nije desilo. Momak koji je ovog ljeta prešao iz Volfsburga u Štutgart, a koji od 2020. godine igra za mladu reprezentaciju Njemačke definitivno je „odjavio“ selekciju BIH i Crne Gore, za koje je mogao da nastupa.

Propala je tako prilika da ga gledamo u tandemu sa Ermedinom Demirovićem, a ovaj dvojac pokazuje u Štutgartu da se definitivno odlično slažu.

Tako je bilo i u petak uveče kada su upravo Demirović i Pejčinović donijeli Štutgartu vodeći pogodak protiv Borusije Menhegladbah.

Pejčinović je glavom asistirao Demiroviću koji nije mnogo razmišljao na više od 20 metara od gola i odmah šutirao, a lopta je naravno završila u golu za vođstvo domaćih.

"Švabe" ipak nisu uspjele da sačuvaju tu prednost.Naprotiv. Desilo se ono čemu su se najmanje nadali u Štutgartu.

Borusija Menhengladbah je do kraja prvog poluvremena izjednačila preko Džoa Skalija, da bi Japanac Šuto Močinu u nastavku donio potpuni preokret - 2:1. Trener Borusije na posljednja dva meča dao je priliku tinejdžeru Vaelu Mohji, a sedamnaestogodišnji fudbaler vraća mu na najbolji mogući način. Nakon pogotka u prošlom kolu protiv Hofenhajma Mohja je pogodio i protiv Štutgarta povisivši na 3:1.

Djelovalo je tada da je gotovo, ali Demirović nije odustajao. Reprezentativac BIH u finišu utakmice smanjio je na 3:2, ali preostalih sedam minuta nije bilo dovoljno da Štutgart eventualno stigne do novog gola i remija.



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Tagovi

Ermedin Demirović Štutgart Bundesliga

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