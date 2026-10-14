Ermedin Demirović prvi strijelac Lige šampiona: Ušao s klupe i stavio tačku na pobjedu Štutgarta u Bratislavi

Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović vodeći je na listi strijelaca Lige šampiona nakon novog gola na gostovanju Slovanu u Bratislavi.

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Centarfor „švaba“ ušao je s klupe u 81. minutu, a u sudijskoj nadoknadi vremena postigao je gol kojim je ovjerio pobjedu njemačkog tima na gostovanju u Slovačkoj (0:3)

Deniz Undav je u prvom dijelu doveo goste do prednosti, Sandro kruz je početkom drugog dijela autogolom udvostručio prednost gostiju iz Njemačke, da bi Demirović stavio tačku u prvom minutu sudijske nadoknade za vrijedna tri boda Štutgarta na početku Lige šampiona.

✅ GOAL!!! ERMEDIN DEMIROVIĆ ⚽️ OFF THE BENCH, AND HE’S MADE IT 0-3 FOR STUTTGART! 4th #UCL goal in 2 games. https://t.co/FV2vgJssbg — BHLIVE (@BHLiveOfficial)October 14, 2026

Reprezentativac BiH je nastavio golgeterski niz u elitnom takmičenju s obzirom da je norveškom Vikingu postigao tri pogotka u prvom kolu. Bh. centarfor je i lider na tabeli liste strijelaca zajedno sa Erlingom Halandom iz Mančester sitija i Nikolom Trisoldijem iz Briža, koji su takođe u prve dvije utakmice postigli po četiri gola.

(MONDO)