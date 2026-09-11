Veliko priznanje za bh. napadača: Ermedin Demirović među kandidatima za igrača kola Lige šampiona!

Reprezentativac BiH oduševio na startu nove sezone u Ligi šampiona.

Izvor: Grzegorz Wajda / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Bh. reprezentativac i napadač Štutgarta Ermedin Demirović našao se u probranom društvu kandidata za najboljeg igrača prvog kola Lige šampiona.

UEFA je zvanično otvorila glasanje za najkorisnijeg pojedinca uvodne runde elitnog evropskog takmičenja, a sjajna partija bh. napadača nije prošla nezapaženo. Demirović je bio ključna figura svog tima u duelu sa Vikingom, gdje je za 12 minuta stigao do het-trika. "Švabe" su na kraju slavile 3:1.

Paklena konkurencija za prestižnu nagradu

Konkurencija u kojoj se našao Demirović izuzetno je jaka, a za laskavu titulu igrač kola boriće se zajedno sa još tri zvijezde evropskog fudbala:

Feran Tores (PSŽ)

Ermedin Demirović (Štutgart)

Rafinja (Barselona)

Mark Bartra (Betis)

: These are the nominees for the Champions League Player of the Week:



• Ferran Torres

• Demirovic

• Raphinha

• Marc Bartra



Three of these are or once were Barcelona players.pic.twitter.com/lO03QOZT9a — The Touchline | (@TouchlineX)September 11, 2026

Ulazak među četiri najbolja pojedinca uvodnog kola Lige šampiona predstavlja ogromno priznanje kako za Demirovića, tako i za bh. fudbal.

Navijači i ljubitelji fudbala svoje glasove mogu dati direktno putem zvanične platforme UEFA-e.