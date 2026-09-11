logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliko priznanje za bh. napadača: Ermedin Demirović među kandidatima za igrača kola Lige šampiona!

Veliko priznanje za bh. napadača: Ermedin Demirović među kandidatima za igrača kola Lige šampiona!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Reprezentativac BiH oduševio na startu nove sezone u Ligi šampiona.

Ermedin Demirović Izvor: Grzegorz Wajda / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Bh. reprezentativac i napadač Štutgarta Ermedin Demirović našao se u probranom društvu kandidata za najboljeg igrača prvog kola Lige šampiona.

UEFA je zvanično otvorila glasanje za najkorisnijeg pojedinca uvodne runde elitnog evropskog takmičenja, a sjajna partija bh. napadača nije prošla nezapaženo. Demirović je bio ključna figura svog tima u duelu sa Vikingom, gdje je za 12 minuta stigao do het-trika. "Švabe" su na kraju slavile 3:1.

Paklena konkurencija za prestižnu nagradu

Konkurencija u kojoj se našao Demirović izuzetno je jaka, a za laskavu titulu igrač kola boriće se zajedno sa još tri zvijezde evropskog fudbala:

  • Feran Tores (PSŽ)
  • Ermedin Demirović (Štutgart)
  • Rafinja (Barselona)
  • Mark Bartra (Betis)

Ulazak među četiri najbolja pojedinca uvodnog kola Lige šampiona predstavlja ogromno priznanje kako za Demirovića, tako i za bh. fudbal.

Navijači i ljubitelji fudbala svoje glasove mogu dati direktno putem zvanične platforme UEFA-e.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ermedin Demirović Štutgart Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC