Veliko priznanje za bh. napadača: Ermedin Demirović među kandidatima za igrača kola Lige šampiona!

Reprezentativac BiH oduševio na startu nove sezone u Ligi šampiona.
Bh. reprezentativac i napadač Štutgarta Ermedin Demirović našao se u probranom društvu kandidata za najboljeg igrača prvog kola Lige šampiona.
UEFA je zvanično otvorila glasanje za najkorisnijeg pojedinca uvodne runde elitnog evropskog takmičenja, a sjajna partija bh. napadača nije prošla nezapaženo. Demirović je bio ključna figura svog tima u duelu sa Vikingom, gdje je za 12 minuta stigao do het-trika. "Švabe" su na kraju slavile 3:1.
Paklena konkurencija za prestižnu nagradu
Konkurencija u kojoj se našao Demirović izuzetno je jaka, a za laskavu titulu igrač kola boriće se zajedno sa još tri zvijezde evropskog fudbala:
- Feran Tores (PSŽ)
- Ermedin Demirović (Štutgart)
- Rafinja (Barselona)
- Mark Bartra (Betis)
: These are the nominees for the Champions League Player of the Week:— The Touchline | (@TouchlineX)September 11, 2026
• Ferran Torres
• Demirovic
• Raphinha
• Marc Bartra
Three of these are or once were Barcelona players.pic.twitter.com/lO03QOZT9a
Ulazak među četiri najbolja pojedinca uvodnog kola Lige šampiona predstavlja ogromno priznanje kako za Demirovića, tako i za bh. fudbal.
Navijači i ljubitelji fudbala svoje glasove mogu dati direktno putem zvanične platforme UEFA-e.