Dan za zaborav Ermedina Demirovića: Napadač "zmajeva" dobio najslabiju ocjenu na terenu

Prvotimac Štutgarta nije imao svoj dan protiv HSV-a.

Izvor: Stefan Trocha / imago sportfotodienst / Profimedia

Ermedin Demirović je u prve dvije utakmice u Ligi šampiona postigao četiri gola, ali nikako da proradi u Bundesligi.

Odradio je napadač reprezentacije BiH ove subote peti nastup za Štutgart u elitnom njemačkom rangu – i ostao na jednom pogotku. Postigao ga je 4. septembra, u drugom kolu protiv Kelna, a ovog vikenda je po ocjenama analitičara bio najslabiji pojedinac na terenu.

Za svoj nastup, koji je trajao do 77. minuta kada ga je zamijenio nesuđeni "zmaj" Dženan Pejčinović, dobio je ocjenu 6.0, što je bila najlošija ocjena od svih pojedinaca u oba tabora. Šutirao je četiri puta, od čega jednom u okvir gola, a propustio je da realizuje i tri velike šanse za goste.

BUNDESLIGA - 6. kolo

Elversberg - Augzburg 4:3

HSV - Štutgart 1:0

Šalke - Majnc 0:1

Union Berlin - Borusija D. 0:0

Verder - Paderborn 2:2

Bajern - RB Lajpcig (18.30)

Nedjelja:

Bajer - Frajburg (15.30)

Borusija M. - Hofenhajm (17.30)

Odigrano u petak:

Ajntraht - Keln 1:0

(mondo.ba, D. Šutvić)

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