"Nojer je 'Kanibal', ko smije da mu kaže da je kraj?" Mirko ga zna bolje od svih, vidi šta je problem

Da li je veliki kiks Manuela Nojera protiv Augzburga definitivni znak da je vrijeme za kraj? Evo šta o tome kaže njegov prvi trener Mirko Slomka.

Izvor: Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia / facebook.com / Mirko Slomka

Njemačka priča o Manuelu Nojeru (40) i poslije njegovog velikog kiksa protiv Augzburga postavlja se logično pitanje - da li je vrijeme da završi karijeru?

Mirko Slomka (59), prvi trener jednog od najboljih njemačkih golmana u istoriji, tvrdi da možda još nije gotovo, ali da bi Nojer i njegov klub trebalo da budu spremni za kraj. Međutim, ima tu i dosta otežavajućih faktora. O njima je govorio kroz priču o važnoj osobini svog najboljeg đaka, zbog koje ga naziva "kanibalom".

"Nojer ima neutoljivu glad za pobjedama. Za sljedećom titulom. Za tim da ostane najbolji. Edi Merks (belgijska biciklistička legenda) nosio je nadimak 'Kanibal', jer je želio sve da osvoji. Tu bezuslovnu volju za pobjedom pamtimo i kod Muhameda Alija. A ja je vidim i kod Manuela Nojera", kazao je Slomka.

"Ko smije da takvom pobjedniku kaže da je kraj"

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Trener koji je još 2006. Nojera gurnuo pred gol Šalkea kada je imao samo 20 godina tvrdi da i dalje vidi iste kvalitete legendarnog golmana.

"Tada sam mu vjerovao jer sam bio uvjeren u njegove kvalitete. Na golu je stajao jedan izvanredan golman. Taj kriterijum mora da važi i danas. Zato ključno pitanje glasi: Ko je dovoljno jak da jednom tako velikom pobjedniku na vrijeme kaže kada je kraj? Vidimo njegove greške u Augzburgu i odmah se u vazduhu postavlja pitanje: Da li je Manuel Nojer propustio svoj 'posljednji zvižduk?'"

Slomka je objasnio zašto je velika želja za pobjedom i napretkom ujedno i dar i prokletstvo najvećih.

"Ta osobina koja ovakve sportiste čini velikima može da im oteža donošenje odluke da se povuku. To je težak aspekt. Takvi šampioni su naučili da pobjeđuju sumnje i da demantuju kritičare. Da pomjeraju granice. Zašto bi baš sada povjerovali da je neka granica konačna? Tamo gdje drugi vide signal upozorenja, oni vide sljedeći izazov. Zbog toga treneri i uprava kluba takođe snose odgovornost. Oni moraju iskreno da procijene: Šta Manuel danas pruža? Šta je potrebno ekipi? I moraju imati hrabrosti da mu saopšte taj odgovor."

Uli Henes mnogo direktnije kaže "Ne"

Izvor: Profimedia

Legendarni igrač, funkcioner i počasni predsjednik Bajern Minhena Uli Henes eksplicitno je rekao da Nojer ne bi trebalo da se povlači. "Ne, nikako. Svaki čovjek ima pravo da ponekad napravi grešku", tvrdi Nijemac.

"Takođe smatram da je ista rasprava oko Jozue Kimiha potpuno besmislena. Igrači oko kojih se trenutno diže tolika pompa moraju prvo da postanu standardni prvotimci u svojim klubovima", stao je Henes u odbranu asova svog kluba.