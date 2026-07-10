Manuel Nojer razvalio reprezentaciju Njemačke: Isplivali svi njegovi skandali sa Svetskog prvenstva

Manuel Nojer se vratio u nacionalni tim Njemačke, a izgleda bolje da nije.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentacija Nemačke doživela je brodolom na Svjetskom prvenstvu i ispala na startu nokaut faze od Paragvaja. Ceh je platio selektor Julijan Nagelsman, a sada polako isplivava prljav veš iz svlačionice. Tim Njemačke se očigledno raspao u toku turnira, a razlog je bio Manuel Nojer.

Iskusni 40-godišnji golman se vratio iz penzije za ovaj turnir i uskočio na mjesto prvog golmana ispred Olivera Baumana koji je branio sjajno u kvalifikacijama i jedva da je primio neki gol. Bilo je i ranije priča da je tim tražio da se Bauman ostavi na golu, ali sada su se otkrile nove pojedinosti.

Nakon dvije godine je vratio Nojera Nagelsman, a prvi problem se desio pošto je trener golmana Andreas Kronenberg odmah htio da podnese ostavku jer ga niko nije pitao za mišljenje. Takođe se desio problem jer je neposredno prije vijesti o povratku Nojera upravo Kronenberg saopštio Baumanu da će on biti prvi golman tima, a da će rezerva biti Aleksandar Nibel.

Takođe, Nojer je tražio da kao treći golman ne ide na prvernstvo Aleksandar Nibel, koga je već otjerao iz Bajerna, već da u tim bude pozvan Konas Urbig koji je njegova rezerva u Bajernu. Na kraju je nađen kompromis, pa je Urbig putovao sa timom, ali nije bio u 26.

Šta sada?

Platio je ceh svojih brojnih kompromisa Julijan Nagelsman, pa je otišao sa mjesta selektora i sada će na njegovo mjesto sjesti Jirgen Klop. Manuel Nojer se oprostio od reprezentacije, a karijeru će završiti na kraju sezone pošto je produžio ugovor sa Bajernom na još godinu dana.

Sada ostaje da se vidi da li će Jirgen Klop po dolasku na mjesto selektora računati na Olivera Baumana kao na prvog golmana ili će izabrati nekoga mlađeg pošto legendarni čuvar mreže Hofenhajma već ima 36 godina.