Filkrug šokirao Vestfalen, Verder pokvario savršen skor Borusije Dortmund!

Verder ponovo koban za Borusiju koja nakon primljenog gola u nadoknadi više nema savršen skor u Bundesligi.

Izvor: Nordphoto/Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund otišla je na reprezentativnu pauzu kao apsolutni lider Bundelige sa osam pobjeda iz isto toliko mečeva, ali b već poslije novih 90 minuta igre u njemačkom prvenstvu mogla ostati bez te pozicije.

„Milioneri“ iz Dortmunda otvorili su deveto kolo Bundeslige okršajem sa Verderom u kojem su imali sve, dva gola prednosti i maksimalan skor, a onda ostali bez dva boda.

Verder je u sudijskoj nadoknadi stigao do remija 2:2 na Vestfalenu, a koban za Borusiju bio je njen bivši igrač Niklas Filkrug.

Dugo je trebalo Borusiji da slomi otpor Verdera, a nakon što je Danijel Svenson postigao vodeći pet golova samo pet minuta trebalo je domaćima da udvostruče prednost preko kapitena Nika Šloterbeka.

Čuvenu izjavu Milana Živadinovića Barda da je „2:0 najopasniji rezultat“ osjetila je Borusija na svojoj koži u prošlogodišnjem duelu sa Verderom, ali „milioneri“ su to očigledno brzo zaboravili.

Gosti iz Bremena očigledno nisu. Ekipa sa Vezera nije bila previše impresionirana činjenicom da Borusija ove sezone nije primila gol na svom Vestfalenu.

Dvije minute prije kraja Verder je smanjio na 2:1, a onda prava ludnica u sudijskoj nadoknadi.

Najmanje četvorica igrača Verdera bila su u ofsajdu prilikom ubacivanja Marka Grila iz slobodnog udarca, ali su gostujući fudbaleri upravo na taj način „sakrili“ Niklasa Filkruga koji se ubacio iz drugog plana i savršenim udarcem glavom matirao Kobela za 2:2 i šok u Dortmundu.

Filkrug je tako srušio svoj nekadašnji klub za koji je nastupao u sezoni 2023/24, prije nego je otišao u Vest Hem. Nije se najbolje snašao u engleskoj Premijer ligi, pa je prvo pozajmljen Milanu, a poslije smoo jednog postignutog gola u 20 mečeva u Seriji A odlučio je da se vrati u klub u kojem je ponikao.

Povratak u Bremen očigledno je bio pun pogodak, sjajno je počeo sezonu, bio strijelac u Kupu Njemačke, a onda krenuo da rešeta i u Bundesligi. Pogodak protiv Borusije Dortmund bio je njegov četvrti na četiri vezana meča, što je ostvario prvi put u karijeri.



