11 utakmica - 10 golova: Borusija je omiljena mušterija osvajaču Zlatne lopte!

Hari Kejn briljira kad igra protiv "milionera" iz Dortmunda.

Izvor: Michael Nibel / imago sportfotodienst / Profimedia

Krajem tekuće sedmice na rasporedu su mečevi osmog kola Bundeslige.

Obilježiće ga "Klasiker", najveća utakmica njemačkog fudbala, odnosno okršaj Bajerna i Borusije Dortmund, koji će se sastati ove subote (18.30) na Alijanc Areni u Minhenu. I jedni i drugi su u prvih sedam kola upisali po pet pobjeda i dva remija zahvaljujući čemu predvode karavan, ali je ekipa Vensana Kompanija na prvoj poziciji zbog daleko bolje gol-razlike (Bajern +19, Borusija +8).

Nema sumnje da će sve oči biti uprte ka Hariju Kejnu, kojem je nedavno na ceremoniji u Londonu dodijeljena Zlatna lopta. Najbolji igrač planete je trenutno na 10 golova u sezoni na 12 utakmica u svim takmičenjima, a gledajući brojke kroz istoriju, "milioneri" sa Vestfalena su mu jedna od omiljenih mušterija...

Do sada je napadač engleske reprezentacije 11 puta igrao protiv Borusije i postigao čak 10 golova, uz jednu asistenciju!? Na tim mečevima učinak mu je 7-2-2, a šest od pomenutih deset pogodaka postigao je kao predvodnik napadačke linije Bavaraca.

U svom prvom Klasikeru, 4. novembra 2023. godine u Dortmundu, ostvario je het-trik u ubjedljivoj pobjedi Bajerna (0:4). Potom je poentirao 18. novembra prošle godine u Minhenu (2:1), a potom i 28. februara ove godine, postigavši dva pogotka u novom gostujućem trijumfu (2:3).

Četiri gola je postigao kao napadač Totehnema, a svaki put se to dogodilo u Ligi šampiona. Tako je pogađao 13. septembra 2017. godine u pobjedi rezultatom 3:1, kada je i uknjižio jedinu pomenutu asistenciju. Među strijelce se upisao i u revanšu odigranom 21. novembra iste godine u Dortmundu (pobjeda Totenhema 1:2, op.a.), a pogodio je i u narednoj sezoni, ponovo u Dortmundu, kada su se dva tima sastala u osmini finala (pobjeda Totenhema 0:1, op.a.).

Interesantno, Borusija je upisala po dva trijumfa i remija kada joj Hari Kejn ne zatrese mrežu, a jedini izuzetak je ovogodišnji okršaj u Superkupu Njemačke. Englez nije uspio da poentira, ali je i pored toga Bajern uspio da stigne do trofeja (1:2).

SVI GOLOVI HARIJA KEJNA PROTIV BORUSIJE DORTMUND

13. septembar 2017. Totenhem – Borusija Dortmund 3:1 (2 gola)

21. novembar 2017. Borusija Dortmund – Totenhem 1:2 (1 gol)

5. mart 2019. Borusija Dortmund – Totenhem 0:1 (1 gol)

4. novembar 2023. Borusija Dortmund – Bajern 0:4 (3 gola)

18. oktobar 2025. Bajern – Borusija Dortmund 2:1 (1 gol)

28. februar 2026. Borusija Dortmund – Bajern 2:3 (2 gola)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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