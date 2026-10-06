Kad se vraća Rade Krunić? Zvezda ima novi plan kako da ga osposobi za Evropu

Rade Krunić se povrijedio, ali Crvena zvezda ima plan za njegov povratak na teren prije meča protiv Lugana.
Rade Krunić postao je vrlo brzo najvažniji igrač kod novog trenera Alberta Rijere i Crvena zvezda ga je koristila u "hibridnoj" ulozi - istovremeno je bio i štoper i zadnji vezni. Međutim, Krunić se povrijedio već na "vječitom" derbiju i već je mjesec dana van terena, dok polako curi vrijeme i približavaju se prve utakmice u Konferencijskoj ligi ove jeseni.
Da li će iskusni Fočak biti spreman za susret protiv Lugana koji Crvenu zvezdu očekuje već naredne nedjelje, odnosno 15. oktobra u Švajcarskoj? Da bi se to dogodilo, Albert Rijera ima zanimljiv plan postepenog uvođenja Krunića u tim.
Šta je Zvezda smislila za Krunića?Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Rade Krunić je preskočio mečeve protiv Radnika iz Surdulice, IMT-a, Železničara iz Pančeva i Radničkog iz Niša, a trebalo bi da se vrati na teren za vikend u Kragujevcu. Crvena zvezda gostuje 10. oktobra Radničkom 1923, a prema pisanju "Mozzart Sporta" plan je da Rade Krunić odigra posljednjih 20 minuta meča.
Bio bi to svojevrsni "test opterećenja" za Krunića koji bi tako mogao da počne meč u Luganu, koji je pet dana poslije duela u Kragujevcu, naravno zbog iskustva koje ima u odnosu na Mateja Gaštarova, iako ga je Makedonac lijepo odmijenio.
Rade Krunić je ove sezone odigrao sedam mečeva za Crvenu zvezdu i zabilježio je jedan gol.
Raspored Crvene zvezde u Konferencijskoj ligiIzvor: MN PRESS
- 1. kolo (15. oktobar, 18.45) Lugano - Crvena zvezda
- 2. kolo (22. oktobar, 18.45) Crvena zvezda - Kopenhagen
- 3. kolo (5. novembar, 18.45) Crvena zvezda - Inter Eskaldes
- 4. kolo (26. novembar, 21.00) Gent - Crvena zvezda
- 5. kolo (10. decembar, 18.45) Iberija - Crvena zvezda
- 6. kolo (17. decembar, 21.00) Crvena zvezda - Trabzon