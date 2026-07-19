Srpski šampion će biti oslabljen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda startuje evropsku sezonu protiv Larna u Sjevernoj Irskoj, a meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je na programu u utorak od 21 čas. Veliki peh zadesio je crveno-bijele pred važan duel, pošto Dejan Stanković neće moći da računa na iskusnog vezistu Radeta Krunića.

Kako prenosi "Arena sport", Krunić je doživio povredu koja će ga odvojiti od terena između sedam i deset dana.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

To znači da bi jedan od najvažnijih igrača trebalo da se vrati u tim za revanš u Beogradu koji se igra 29. jula na stadionu Rajko Mitić.

Na koga u trećem kolu?

Već prije prvog dvomeča, biće održan žrijeb za treće kolo kvalifikacija, a Zvezda će i u toj fazi imati status nosioca.

Mogući rivali Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija:

Vidi opis Veliki peh za Crvenu zvezdu: Stanković ne može da računa na jednog od najboljih na premijeri u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Šamrok Rovers (Irska) - Ararat-Jermenija (Jermenija)

KuPS Kuopio (Finska) - Sabah (Azerbejdžan)

Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Vikingur Rejkjavik (Island)

Linkoln Red Imps (Gibraltar) - Mjalbi (Švedska)

Univerzitatea Krajova (Rumunija) - Levski Sofija (Bugarska)

KI Klaksvik (Farska Ostrva) - Kauno Žalgiris (Litvanija)

Crvena zvezda je već imala u premijeru u Superligi Srbije i na megdan Larnu ide u sjajnom raspoloženju. Srpski šampion je deklasirao povratnika u elitni rang sa 5:0.