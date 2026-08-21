Sposobnost Radeta Krunića da se prilagodi različitim pozicijama čini ga nezamjenljivim članom Zvezde i zato je Albert Rijera mogao da se osloni na njega od početka.

Izvor: MN PRESS

Rade Krunić poznavao je Alberta Rijeru tek oko 92 sata prije nego što je rekao "Sí, jefe". Otprilike toliko, ma ni nepuna četiri dana, prošla su od prvog rukovanja u svlačionici dok ga Rijera nije odvojio sa strane pred utakmicu protiv Viktorije iz Plzenja i rekao mu da ostaju pri komplikovanom planu koji su sprovodili na samo četiri treninga. Nije bilo nikakvog potpitanja, Krunić je samo klimnuo glavom iako je znao da sve pada u vodu ako ne bude koncentrisan kao detektiv Džon Meklejn kada treba da presiječe pravu žicu i deaktivira bombu u "Umri muški".

Prethodne noći na "Marakani" Rade Krunić je bio toliko fokusiran i koncentrisan da ne samo da je mogao da deaktivira bombu - uvijek je crvena, plava je pogrešan trag - nego bi vjerovatno uspio da prizemlji i avion kao u "Umri muški 2" samo da je to od njega zatražio Albert Rijera.

Izvor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Tokom skoro 100 minuta fudbala, Krunićev zadatak bio je ne samo da konstantno "rotira" poziciju - i da se transformiše iz štopera u zadnjeg veznog i obrnuto - nego da istovremeno pazi da su ostali saigrači razumjeli šta je Rijera naredio.

Takvog fudbalera, koji će poslije četiri treninga biti spreman da sa vama ide u rat, nemoguće je pronaći bilo gdje na tržištu i nije slučajno što će se sada uz Radeta Krunića pronaći ona pomalo otcrana - ali potpuno tačna fraza - vojnik kluba. Isto se Krunić ponašao i kada su mu takve instrukcije davali i Vladan Milojević i Dejan Stanković, s tim da su kod ovog posljednjeg možda one izostale u utakmicama protiv Hapoel Berševe koje su ga i koštale posla u voljenom klubu.

Vidi opis Dobri momak Rade Krunić: Albert Rijera je znao ko će mu prvi u Zvezdi reći "Sí, jefe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Dobro pamtimo kakvu utakmicu je Krunić odigrao za Zvezdu protiv Štutgarta kod Milojevića, kakvu protiv Lila kod Stankovića, pokazujući da se najbolje snalazi kada postoje trenerska vizija, plan i red. U takvim uslovima je suvo zlato.

"Znate kome će prijati ova promjena? Igračima Crvene zvezde kojima prija red i koji su navikli u svojim karijerama tako da funkcionišu, da nisu pomalo divlji, da improvizuju... Sigurno će evoluirati kroz ovaj model i možemo očekivati napredak svih pojedinaca!", rekao je trener i analitičar Dejan Čelar na TV Arena Sport i tako ukratko objasnio i šta stoji iza vanserijske partije fudbalera iz Foče.

Krunić je počeo kao "šestica" i potom se spuštao u zadnju liniju kada bi Zvezda imala loptu. Postajao je štoper, nešto što mu nije strano, a uloga je podsjetila na onu koju je recimo Džon Stouns imao kod Pepa Gvardiole. Komandovao bi linijom u kojoj su bili još Lukasen, Veljković i Seol, pazeći pritom da se broj grešaka svede na minimum - prvo od samog sebe, a onda i kada su ostali saigrači u pitanju. Takoreći, morao je da misli za najmanje pet glava.

Trebalo je igračima Zvezdi dobrih pola sata da počnu da igraju fudbal, da prestanu da misle o tome ko koju poziciju treba da drži, a kada je to profunkcionisalo - Krunić je iskočio sa svoje štoperske pozicije, opet postao "šestica" i prišao protivničkoj trećini. Tek jednim pasom koji "probija linije" promijenio je tok susreta, pošto su Elšnik i Ivanić donijeli vođstvo od 1:0 za mir u kući.

Pogledajte 00:35 Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Krunićeva statistika Rade Krunić je za 100 minuta protiv Viktorije imao 56/61 dodavanja (92 odsto), a dobio je 5/6 duela. Čak osam puta je preoteo posjed lopte igračima Viktorije iz Plzenja. Interesantno je da je imao 23/26 kod dodavanja unaprijed

Viktorija je dodavala gas, Rijera je mijenjao igrače i osvježavao tim, ali "mozak tima" se nije mijenjao. Rade Krunić je do posljednjeg zvižduka ostao koncentrisan i jedan je od najzaslužnijih što je Zvezda slavila 3:0 i praktično je obezbijedila prolaz dalje.

Zbog toga i ne čudi što je Rijera baš prvom Kruniću prišao poslije meča, zagrlio ga i čestitao mu na partiji, što ne čini tako često. A ni Kruniću nije potrebno, navikao je da bude u drugom planu. Tako ga je i Stefano Pijoli u Milanu hvalio: "Nije me briga ako nije dovoljno hvaljen. Znam koliko je Rade Krunić važan. Postoje stvari koje ne mogu da se objasne kroz brojke i slike. On čini da igrači koji igraju pored njega budu bolji. Pametan je i pravilno zauzima prostor, sa loptom i bez nje", pričao je Italijan.

Vladan Milojević je znao da ga brani kada je došao nespreman u Zvezdu i zaslužio kritike nazivajući ga "dobrim djetetom", a to je povjerenje i te kako znao da vrati - i njemu, i Stankoviću, pa sada Rijeri.

Izvor: MN PRESS

"Rade je fenomenalan profesionalac, fenomenalno dijete i prije svega mnogo dobar čovjek. Što je za mene i najbitnije... Znate kakav je period prolazio, drvlje i kamenje, osude. Nije u bilo lako, zajedno smo prolazili kroz to. Drago mi je da je izrastao u lidera. Uvijek će se žrvtovati za tim, igrati bez pogovora šta mu se kaže. To je za mene privilegija. Preponosan sam kada imam takve igrače u ekipi, mlađi imaju od koga da nauče. Sa savršenom karijerom učiniće sve da igra za tim. Svaka mu čast na tome", govorio je Vladan Milojević.

Prije samo nekoliko nedelja i Dejan Stanković je želio da istakne u prvi plan Radeta Krunića, znajući da je to igrač koji treba da bude sinonim za Crvenu zvezdu: "Momak koji je za primjer, ako naša djeca treba nešto da gledaju, to je on. To je neko koga treba da istetoviraju na ruci ili bilo gdje, na listu, i da kažu: 'Hoću da budem kao Rade'".

Neće dugo proći dok ovakvu rečenicu, ili čitav pasus, ne budemo čuli od Alberta Rijere. Iako ne voli da priča pojedinačno o svojim igračima, Rade Krunić je možda prvi koji će ga natjerati da prekine tu tradiciju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:26 Fudbaleri Crvene zvezde ispred severne tribine Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO, Milutin Vujičić)