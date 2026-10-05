Talentovani fudbaler Mihajlo Cvetković odlučio je da karijeru gradi u Anderlehtu, a ne u Zvezdi, zbog straha od stagnacije.

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Talentovani Nišlija Mihajlo Cvetković (19) i fudbaler Anderlehta je budućnost srpskog fudbala. Možda bi karijeru gradio i u domovini, ali je umjesto Crvene zvezde izabrao Belgiju. Postojala je i šansa da iz Čukaričkog stigne u Ljutice Bogdana, ali kako i sam kaže, vjeruje da bi u crveno-bijelom dresu ostao bez napretka.

"Kad je stigla prva ponuda iz Amerike, mislim da sam u tom trenutku odigrao možda desetak utakmica za prvi tim. Smatrao sam da nisam pokazao sve što mogu i da treba da ostanem tu. Da je prerano da sa 17 utakmica pravim neki transfer. U komunikaciji sa klubom sam riješio da ostanem, da odigram još polusezonu da vidimo kako će stvari da se odvijaju. Te sezone smo igrali i Evropu u Ligi konferencije. I mislim da se isplatilo to što sam čekao", rekao je u razgovoru za Mocart sport.

Vidi opis Zašto Mihajlo Cvetković nije otišao u Zvezdu? Uplašio se jedne stvari i izabrao Belgiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Bilo je mnogo ponuda, a da je ostao u Srbiji u sistemu u kojem je Crvena zvezda izuzetno dominantna i bez prave konkurencije, onda ne bi bilo ni prostora za napredak.

"Zvao je Malme, dosta klubova iz Bundeslige, iz Serije A, Bolonja se pominjala, da ja znam. I onda sam vagao u komunikaciji sa porodicom i klubom. Gdje je najbolje za neki moj dalji razvoj. Što se tiče Zvezde i Partizana ovdje kod nas... Vidite i sami da je Zvezda ovdje dominantna. Oni nemaju konkurenciju i mislim da sam i bio u Zvezdi, da bih možda samo stagnirao tih nekoliko godina, da ne bi bilo napretka. I to je to. Opredijelio sam se da učim jezik, da radim na sebi. Engleski sam savladao, sad napadam francuski", dodao je.

Zašto je Cvetković izabrao Belgiju?

Jedan od najzainteresovanijih za Mihajla Cvetkovića bio je klub iz Belgije.

"Sa Anderlehtom smo bili u kontaktu još od januara, ali nije moglo da dođe do dogovora. Bilo je nekih oscilacija. Gotovo je, nije gotovo. Anderleht je uvijek bio tu. Samo da se riješi. Uskočio je i Malme, bio sam tamo, obišao sve, ali nekako mi u tom trenutku nije bilo toliko zanimljivo koliko mi je Anderleht privukao pažnju.

Vidi opis Zašto Mihajlo Cvetković nije otišao u Zvezdu? Uplašio se jedne stvari i izabrao Belgiju Mihajlo Cvetković intervju za FSS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/@FSSrbije Br. slika: 6 6 / 6 AD

Znate i sami da je veliki klub, najveći u Belgiji. Sa velikom istorijom. Vodio sam se i time što su mnogi naši igrači bili u Anderlehtu. Nama Srbima izgleda prija ta belgijska liga. Ne znam da li sam pogriješio, ali sve ću da uradim da odem tamo da se nametnem", rekao je on.

Ko je Mihajlo Cvetković?

Cvetković je karijeru započeo u rodnom Nišu u ekipi Čukaričkog. Preciznije, zaigrao je za Nais, a onda se pridružio omladinskoj školi Čukaričkog početkom 2020. U naredne dvije sezone pokazao je pun potencijal koji ga je doveo i do prvog profesionalnog ugovora 2022. u januaru, a već u februaru naredne godine je produžio saradnju sa matičnim timom do 2026.

Riječ je o momku koji je u Anderleht stigao za oko 3.500.000 evra, koji je davao golove Partizanu i Crvenoj zvezdi, a ima i najbrži pogodak u istoriji Srbije.

"Ako baš moram nešto da izdvojim, neka bude taj gol u devetoj sekundi. To se negdje piše, oboren je rekord. To je možda najljepši momenat. Bila je uigrana akcija. Dogovorili smo se na treningu. Analitičar Nenad Stanković je nacrtao akciju, pokazao nam na snimku: 'Hajde da probamo, pa vidjećemo da li će da uspije'. Bilo je sve uigrano. Povratna lopta Marku Dociću, on je udario dugu dijagonalu, tako da sam se ja najbolje snašao i postigao gol. To je jedini put da smo pokušali, nismo poslije", rekao je o svom uspjehu Cvetković.

Kad je u pitanju reprezentativna karijera, u martu 2025. je debitovao za "orlove", kad je na terenu zamijenio Lazara Samardžića protiv Austrije. A da je riječ o jednom od uzdanica srpskog fudbala govori i činjenica da je postigao gol protiv Holandije u Ligi nacija u 35. minutu.

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