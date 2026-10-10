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Ovo baš nije trebalo Crvenoj zvezdi: Loše vijesti pred Lugano

Ovo baš nije trebalo Crvenoj zvezdi: Loše vijesti pred Lugano

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde imaće težak zadatak na otvaranju Konferencijske lige.

Lugano ubjedljiv pred meč sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju Konferencijsku ligu u četvrtak od 18.45 protiv Lugana u Švajcarskoj i imaće jako težak zadatak na samom startu. Rival crveno-bijelih je pokazao da ima strašan napadački potencijal, pošto je ubjedljivo slavio protiv Lucerna 4:0 u domaćem šampionatu.

Njihovi rezultati ove sezone su impresivni. Nakon 10 odigranih kola nalaze se u samom vrhu tabele sa skorom od devet pobjeda i jednim remijem, uz gol-razliku 31:7.

Kako je Lugano stigao do "pokera"?

Izvor: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi gol je viđen već u 12. minutu, kada je strijelac bio Danijel Santos. Iako su fudbaleri Lugana dominirali u prvom poluvremenu, nisu uspjeli da uvećaju prednost do velikog odmora, ali su u drugom sve naplatili.

Fudbaler Lucerna Ruben Dantas je postigao autogol, da bi u 61. minutu bilo velikih 3:0 za domaćina. Strijelac je bio ponovo Santos, da bi konačan rezultat postavio Derek Monkada u 87. minutu.

Crvena zvezda u Superligi Srbije ove subote igra protiv Radničkog iz Kragujevca, što će im biti generalna proba za gostovanje i raspucani Lugano.

Podsjetimo, Crvena zvezda će kod kuće igrati protiv Kopenhagena, Trabzona i Intera Eskaldes (Andora), a gostovaće Gentu, Luganu i Iberiji (Gruzija).

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Tagovi

FK Crvena zvezda Lugano Konferencijska liga

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