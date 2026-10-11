Čukarički je doživio kiks protiv Mačve, a Lazar Marković je asistirao već u prvom minutu. "Brđani" u krizi, a kada će Nemanja Radonjić na teren?

Izvor: MN PRESS

Čukarički je doživio bolan kiks na svom terenu protiv Mačve - 2:2 (2:1). Bez novajlije Nemanje Radonjića u sastavu, "brđani" su dali prvi gol za 12 sekundi, "matom" Zlatana Šehovića na asistenciju debitanta i nove zvijezde ekipe, Lazara Markovića.

U velikom naletu, ekipa trenera Marka Jakšića (43) brzo je povela i 2:0, golom Đorđa Jovanovića, trećeg bivšeg igrača Partizana koji je direktno učestvovao u golovima "brđana". Sve je mirisalo na ubjedljiv trijumf i prijatno veče za domaće na Banovom brdu, a onda se dogodilo iznenađenje.

Šapčani su u 36. minutu najprije kaznili to što je Čukarički skinuo nogu s gasa i smanjili na 2:1 rutinskom egzekucijom Mitar Ergelaša u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom domaćih Vladanom Čarapićem. Od tog trenutka situacija za "brđane" se zakomplikovala i pogoršala se isključenjem kapitena Marka Docića zbog drugog žutog kartona poslije faula na Luki Pejoviću u 73. minutu.

Konačan šok za Čukarički uslijedio je u 80. minutu kada je Vasilije Đurić gurnuo loptu iza leđa odbrani domaćih, Nemanja Miletić je zakasnio sa ofsajd-zamkom, a gol za konačnih 2:2 postavio je iskusni Stefan Čolović (32).

Traje kriza Čukaričkog

Vidi opis Čukarički dočekao Lazara Markovića, ali opet kiksnuo: Sa Radonjićem će morati da se što prije čupa iz krize Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Mačva je na teškom gostovanju osvojila deveti bod i odmakla od Partizana i Radničkog iz Niša, uz odigrani meč više. Sa druge strane, produžena je rezultatska kriza Čukaričkog koji je sa 12 bodova tek deveti na tabeli Superlige i bez pobjede je od polovine avgusta i trijumfa protiv OFK Beograda.

Od tog meča protiv "romantičara" Čukarički je "vezao" četiri poraza (Zvezda, Vojvodina, Radnik, Železničar) i dva remija (Novi Pazar, Mačva) i od mogućih 18 bodova osvojio samo dva.

Pred Čukaričkim su utakmica protiv Zemuna kod kuće 17. oktobra, zatim gostovanje Partizanu nedjelju kasnije i onda gostovanje IMT-u 1. novembra. Prije novembarske pauze u Superligi igraće još i protiv Radničkog iz Niša kod kuće 7. 11.

Kad će Radonjić na teren?

Izvor: TV Arena sport

Trener "brđana" Marko Jakšić rekao je da se njegovom timu dogodio "već viđeni" pad i govorio je o fizičkoj spremi Lazara Markovića i Nemanje Radonjića.

"Mogli smo kad smo dali drugi da želimo da damo još tri-četiri. Imali smo u prvom poluvremenu situacije, otvorili smo odlično, trebalo je još agresivnije, dati još koji gol da privedemo meč kraju. Ko zna koji put nam se dogodi da upadnemo u paniku kad primimo gol, uvijek iz toga primimo i drugi gol. Mačva je došla i uzela bod, mislim da po svemu prikazanom u prvom i pred kraj drugog poluvremena, mislim da smo zaslužili više. To je to", kazao je Jakšić za TV Arena sport.

Lazar Marković je zaigrao i asistirao, kad će Nemanja Radonjić na teren?

"Što se Lazara tiče, vidjela se njegova klasa već na prvom meču. Evidentno je da mu je potrebno još snage, sigurno je da će mnogo pomoći kad bude ušao u trening. Isto tako, Radonjić je stigao, treba mu malo više da se spremi i u naredne dvije nedjelje vjerujem da će konkurisati za tim", kazao je mladi trener.



