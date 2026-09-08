Čukarički doveo krilo iz engleske Premijer lige!

Fudbaler Remi Ris-Doten debitovao u Premijer ligi, a sada stiže u Srbiju kao veliko pojačanje Čukaričkog.

Izvor: Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Čukarički doveo je na Banovo brdo pojačanje iz engleske Premijer lige. U nastavku sezone u Superligi Srbije igraće engleski fudbaler Remi Ris-Doten (20) koji je stigao iz Bornmuta. Riječ je o fudbaleru koji se najbolje snalazi kao lijevo krilo.

Remi Ris-Doten može da igra i na ostalim pozicijama u ofanzivnom dijelu veznog reda, a bolje se služi desnom nogom. Visok je 174 centimetra i izuzetno je brz, što bi trebalo da mu bude velika prednost prilikom privikavanja na srpski fudbal.

"Veoma sam lijepo dočekan u novom klubu. Zaista sam uzbuđen i jedva čekam da počnem i odigram svoju prvu utakmicu. Svi u Čukaričkom su veoma prijateljski nastrojeni prema meni, veoma sam srećan", rekao je mladi fudbaler nakon potpisivanja ugovora sa srpskim timom.

Remy Rees-Dottin has joined Serbian SuperLiga outfit FK Čukarički on a permanent transfer



Wishing you all the best for the future, Remy pic.twitter.com/ceyG4FJI76 — AFC Bournemouth Academy (@afcb_academy)September 8, 2026

Navodno, u prethodnom periodu je za talentovanog engleskog fudbalera bilo zaintereosvano mnogo kluba iz Francuske i Njemačke, ali je on odlučio da karijeru nastavi u srpskom fudbalu. Imaće priliku da prvi put u kontinuitetu igra na profesionalnom nivou u seniorskoj konkurenciji, što će mu biti veliki izazov.

"Počeo sam da igram fudbal sa šest godina. Bio sam u Čelsiju, prije nego što sam prešao u Sautempton, a potom sam u Bornmutu bio od svoje 12. godine. Za prvi tim Bornmuta debitovao sam prije dvije godine, kada sam imao 18 godina, protiv Njukasla. Upisao sam tri nastupa za prvi tim Bornmuta, a igrao sam i na pripremnim i prijateljskim utakmicama. Sada sam ovdje u Čukaričkom", rekao je Remi kojem je saigrač bio Đorđe Petrović, bivši čuvar mreže tima sa Banovog brda. Upravo ga je srpski reprezentativac uputio da je Čukarički odličan korak za njegovu karijeru.

Remi Ris-Doten je ove sezone upisao dva nastupa u Premijer ligi rezervnih timova. Njegov Bornmut je na tim mečevima savladao Čelsi (2:1) i Midlzbro (3:1), kada je Remi učestvovao asistencijom. Za prvi tim Bornmuta jednom je nastupio u Premijer ligi i dva puta u FA kupu.