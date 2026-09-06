Najbolja lijeva noga u Srbiji: Marko Docić opet bacio magiju u Superligi

Kapiten Čukaričkog Marko Docić postigao je spektakularan gol iz slobodnog udarca protiv Radnika. Pogledajte njegovu majstoriju.

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Kapiten Čukaričkog Marko Docić (33) dao je sjajan gol iz slobodnog udarca na gostovanju Radniku u Surdulici. U svom stilu, jedna od najvećih legendi srpskog prvenstva pocijepao je "malu mrežu" gola domaćina. Golman Stefan Ranđelović ništa nije mogao da uradi, kao što ne bi mogao nijedan golman.

Pogledajte Docićev gol iz "slobodnjaka", udarcem po kojem je duže od decenije prepoznatljiv u Superligi:

Pogledajte 01:02 Gol Marka Docića iz slobodnog udarca na meču Radnik Surdulica Čukarički Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Nažalost po Docića, Radnik je razbio Čukarički do poluvremena i kapiten "brđana" je ovim golom samo ublažio ogroman zaostatak 0:3. Bio je to prvi gol kapitena Čuke ove sezone u Superligi, u kojoj je debitovao još u sezoni 2013/14, kao igrač Javora.

Čukarički je ove nedjelje proslavio 100. rođendan, a Docić je u drugi vijek kluba ušao kao igrač sa čak 301 nastupom za "brđane" i teško će ga iko nadmašiti. Postigao je i 54 pogotka, od kojih su mnogi spektakularni poput ovog u Surdulici. Docić za tim sa Banovog brda igra još od 2016. godine i selidbe iz Ivanjice u Beograd.

Docić umalo prešao u Crvenu zvezdu

U toku 2020. godine, iskusni vezista mogao je da pređe u Crvenu zvezdu, ali se povrijedio upravo pred taj transfer. Start Sekua Sanoga, tadašnjeg igrača Zvezde, bio je koban...

"Upravo poslije te utakmice je možda trebalo da pređem u Crvenu zvezdu. To zna samo, što se kaže, uzak broj ljudi, i u Crvenoj zvezdi i kod nas. Poslije toga bih vjerovatno bio igrač Crvene zvezde. Ali dobro, bilo je suđeno da ostanem, i eto, ostao sam... Možda bih sa Crvenom zvezdom igrao neku Ligu Evrope ili tako nešto, što mi se probudilo kad sam sa Čukaričkim igrao Konferencijsku ligu, kad sam vidio sve to i doživio - Firencu i Ferencvaroš, Olimpijakos... Tako da tu negdje, eto, postoji žal. Tad sam bio najbliži odlasku, i bilo je u još nekoliko navrata priča oko Partizana", rekao je Docić za "Mozzart sport".