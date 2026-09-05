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Zvezda ima veći problem od Partizana: Albert Rijera mora da odluči pred derbi

Zvezda ima veći problem od Partizana: Albert Rijera mora da odluči pred derbi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera neće moći da računa na sve igrače koje ima u timu, jer zbog broja stranaca postoji ograničenje ko sa kim može na teren.

Ko od stranaca ne može da igra za Crvenu zvezdu u vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u nedjelju (19.00) na svom stadionu igrati derbi protiv Partizana i imati priliku da nakon tek šest odigranih mečeva stekne dvocifrenu prednost u odnosu na najvećeg rivala. Ipak, Albert Rijera mora da razmišlja i o otežavajućim okolnostima zbog kojih ne može da računa na sve fudbalere.

Pravila kažu da samo četvorica igrača koji nemaju srpski pasoš ili pasoš neke od zemalja EU mogu istovremeno da budu na terenu tokom meča elitnog ranga srpskog fudbala. Crvena zvezda u ovom trenutku ima sedmoricu igrača koji ne ispunjavaju te kriterijume.

Koliko Crvena zvezda ima stranaca?

Među fudbalerima koji nemaju srpski pasoš, a usput nemaju ni pasoš neke od zemalja Evropske unije, nalaze se Frenklin Tebo Učena, Rodrigao, Juta Nakajama, Mahmudu Bađo, Mohamed Abu Fani, Je Gun Kim i Bamba Dijeng.

Odluka o startnoj postavi Crvene zvezde za meč protiv Partizana mora biti u skladu sa pravilima, što znači da trojica igrača sa spiska moraju "ispasti" iz konkurencije. Naravno, oni bi mogli da dobiju šansu u nastavku meča, ali samo kao zamjene za igrače sa istog spiska.

Kako će Crvena zvezda riješiti problem?

Španski stručnjak Albert Rijera može da računa na golmana Mateuša Magaljaeša koji pored brazilskog ima i portugalski pasoš, odnosno na defanzivca Derika Lukasena koji ima pasoše Gane i Holandije. Srpski pasoš imaju Rade Krunić i Matej Gaštarov, ali i Osman Bukari.

Pošto je Rodrigao "precrtan" kada se pravio spisak za Konferencijsku ligu, teško je očekivati da će u derbiju protiv Partizana imati mjesto u startnoj postavi. Takođe, ne treba očekivati mjesto za Teba Učenu - nakon njegove loše partije u Plzenju, ali i ljevonogih pojačanja u posljednjoj liniji tima.

Takođe, ne treba od prvog minuta na terenu očekivati mladog Kima, dok je pitanje kakvu će uopšte ulogu u ekipi imati Abu Fani i Bađo tokom narednog perioda. To znači da bi Crvena zvezda mogla derbi da počne i sa manje od četvoricom igrača koji nemaju srpski ili pasoš neke od zemalja EU.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal vječiti derbi FK Partizan Superliga Srbije Albert Rijera

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