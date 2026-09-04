Crvena zvezda i Partizan u nedjelju će igrati 180. vječiti derbi, a crveno-bijeli su s tim u vezi objavili instrukcije kluba za sve koji budu dolazili na stadion.
Crvena zvezda oglasila se pred 180. vječiti derbi (nedjelja, 19 časova) i u 12 tačaka iznijela uputstvo za sve koji budu dolazili na stadion "Rajko Mitić".
Crveno-bijeli su najavili da neće biti moguće proći sa zapadne na južnu tribinu i obrnuto, da svako mora da ima ulaznicu i da neće biti moguće da dvije osobe zajedno prolaze kroz "češalj" na ulazu. Takođe, crveno-bijeli su apelovali da navijanje bude fer, da navijači dođu na vrijeme (kapije se otvaraju u 17 časova) i da svi posjetioci prate zahtjeve redarske službe.
Zvezda je zamolila gledaoce da ne donose zabranjene predmete, da ne uskaču na teren prije, za vrijeme i poslije meča, uz napomenu da će osobama pod dejstvom alkohola ili droga biti zabranjeno da prisustvuju derbiju. Svi ulazi, prilazi i tribine biće snimani, naglasio je klub, kao i da je posjedovanje lične karte obavezno.
Saopštenje Zvezde pred derbi
Instrukcije za navijače pred 180. vječiti derbi: Zvezda objavila 12 pravila za dolazak na Marakanu
- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.
- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Partizana.
- Nije dozvoljeno da dvije osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz "češalj". Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.
- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.
- Kapije stadiona „Rajko Mitić“ će biti otvorene u nedjelju 6. septembra od 17 časova.
- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.
- Svi posjetioci utakmice moraju postupati po zahtjevima redarske službe.
- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.
- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.
- Molimo vas da ne uskačete na teren prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
- Svi posjetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.
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