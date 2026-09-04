Crvena zvezda i Partizan u nedjelju će igrati 180. vječiti derbi, a crveno-bijeli su s tim u vezi objavili instrukcije kluba za sve koji budu dolazili na stadion.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda oglasila se pred 180. vječiti derbi (nedjelja, 19 časova) i u 12 tačaka iznijela uputstvo za sve koji budu dolazili na stadion "Rajko Mitić".

Crveno-bijeli su najavili da neće biti moguće proći sa zapadne na južnu tribinu i obrnuto, da svako mora da ima ulaznicu i da neće biti moguće da dvije osobe zajedno prolaze kroz "češalj" na ulazu. Takođe, crveno-bijeli su apelovali da navijanje bude fer, da navijači dođu na vrijeme (kapije se otvaraju u 17 časova) i da svi posjetioci prate zahtjeve redarske službe.

Zvezda je zamolila gledaoce da ne donose zabranjene predmete, da ne uskaču na teren prije, za vrijeme i poslije meča, uz napomenu da će osobama pod dejstvom alkohola ili droga biti zabranjeno da prisustvuju derbiju. Svi ulazi, prilazi i tribine biće snimani, naglasio je klub, kao i da je posjedovanje lične karte obavezno.

Saopštenje Zvezde pred derbi

Vidi opis Instrukcije za navijače pred 180. vječiti derbi: Zvezda objavila 12 pravila za dolazak na Marakanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača. Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Nije dozvoljeno da dvije osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz "češalj". Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost. Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren. Kapije stadiona „Rajko Mitić“ će biti otvorene u nedjelju 6. septembra od 17 časova. Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama. Svi posjetioci utakmice moraju postupati po zahtjevima redarske službe. Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion. Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion. Molimo vas da ne uskačete na teren prije, za vrijeme i po završetku utakmice. Prilazi, ulazi i tribine će se snimati prije, za vrijeme i po završetku utakmice. Svi posjetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.

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