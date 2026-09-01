Partizan je poslije više od mjesec dana pobijedio u Superligi Srbije, ali je tim Saše Ilića ostao u zoni ispadanja. Na tom mjestu će dočekati nedjeljni vječiti derbi protiv Crvene zvezde na "Marakani".

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd 3:1 (1:0) u sedmom kolu Superlige Srbije i zabilježili su prvi trijumf u domaćem prvenstvu još od drugog kola i pobjede nad Mačvom. Duže od mjesec dana čekala se pobjeda u domaćem šampionatu, a sada je konačno došla.

Golovima Igora Miladinovića, Milana Aleksića i Bogdana Kostića stigli su bodovi koji su se dugo čekali, ali crno-bijeli su i pored toga ostali u zoni ispadanja.







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Ove sezone Superliga ima 14 timova, naredne će imati 12. Iz Prve lige Srbije će u viši rang dva kluba, a iz prve lige će ispasti četiri ekipe i Partizan je i dalje u opasnosti. Pobjedom su izabranici Saše Ilića došli do 7 bodova koliko ima i Mačva, a ispod njih su samo Radnički iz Niša sa 5 bodova i Zemun sa jednim. Iznad su sa po 8 bodova OFK Beograd, Novi Pazar, Radnik iz Surdulice i Železničar iz Pančeva, mada naravno Partizan ima jedan odigran meč manje.

Derbi se očekuje u zoni ispadanja

Vidi opis Partizan čeka vječiti derbi u zoni ispadanja: Pobjeda došla poslije mjesec dana, ali ovako nešto se ne pamti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Rekao sam i ranije, da mi nismo u situaciji da razmišljamo unaprijed. Završio se meč protiv OFK Beograda koji je za nas bio nezgodan rival. Razmišljaćemo o Zvezdi i derbiju sada. Ono u šta su navijači sigurno uvjereni jeste da će naši igrači dati i više od svog maksimuma. Igramo protiv prvoplasirane ekipe, na njihovom stadionu. Biće izuzetno teško, ali ostalo je pet-šest dana do te utakmice, pripremićemo se", rekao je Saša Ilić kada su ga pitali za pripremu utakmice protiv Crvene zvezde u narednom kolu.

Partizan u zoni ispadanja dočekuje "vječiti derbi" i to se sigurno dešava prvi put u istoriji. Crvena zvezda je prva na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i Vojvodina, ali sa dva odigrana meča više i lošijom gol razlikom. Da stvar bude gora po crno-bijele nakon meča sa Crvenom zvezdom 6. septembra u nedjelju, naredne subote na "JNA" dolazi i Vojvodina koja dijeli prvo mjesto sa Zvezdom. Partizan čeka ove utakmice u zoni ispadanja, ali se ipak lakše diše nakon što je došla pobjeda nad OFK Beogradom.

Dobre vijesti su ipak tu

Vidi opis Partizan čeka vječiti derbi u zoni ispadanja: Pobjeda došla poslije mjesec dana, ali ovako nešto se ne pamti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Vidjeli smo da su dva nova pojačanja Igor Miladinović i Milan Aleksić dali golove i predstavili se u odličnom svjetlu, a Miladinović je naglasio da se nada da će dugo ostati u crno-bijelom dresu.

"Generalno sam pratio, nisam igrao, navijač sam Partizana od malena, poznajem ligu, igrao sam ovde. Sve mi je poznato. Dobro sam se uklopio, drugari i saigrači su me dobro primili, sada ostaje samo da nastavimo. Vidjećemo, ne znam. Ja se nadam da će me otkupiti, daću svoj maksimum da tako i bude", zaključio je Miladinović.

Brine odbrana

"Onako", rekao je Saša Ilić kada su ga pitali kako je zadovoljan igrom Partizana na ovom meču. Iako je njegov tim uspio da pobijedi, možda bi sve bilo drugačije da je Itan Hord uspio da pogodi na startu meča, kao i da Miloš Krunić nije "skinuo" nekoliko zicera rivalima. Odbrana i dalje djeluje neuigrano i nekoncentrisano, a sada dolaze jači rivali od dosadašnjih. Vidjećemo da li će nakon duela sa liderima Superlige dočekati Partizan da konačno izađe iz zone ispadanja.

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