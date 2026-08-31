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Predrag Mijatović završio sa Partizanom: Digao ruke od crno-bijelih, sada je definitivno

Predrag Mijatović završio sa Partizanom: Digao ruke od crno-bijelih, sada je definitivno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović napustio i skupštinu crno-bijelih, saznao je "Kurir".

Predrag Mijatović Izvor: NK/© MN press, all rights reserved

Predrag Mijatović u junu je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Partizana, a sada je napustio i skupštinu kluba i više nije njen delegat, objavio je "Kurir". Na taj način, legendarni napadač se definitivno distancirao od kluba iz Humske.

Dok Partizan prolazi kroz turbulentno ljeto, u kojem je uprava dva puta najavljivala svoju ostavku (posljednji put ju je podnijela prošlog ponedjeljka) i sjednicu klupske skupštine krajem septembra, Mijatović se nije oglašavao i po svemu sudeći tako će ostati i ubuduće, bar kada su u pitanju klupska tijela.

Ako bi krajem mjeseca zaista bila održana sjednica skupštine i na njoj bilo birano novo rukovodstvo, Mijatović je "vraćenim mandatom" sam sebe distancirao i od tog procesa.

"Sjednica Skupštine FK Partizan biće održana u periodu od 21. do 25. septembra, tokom prve reprezentativne pauze, kada će se odlučivati o izboru organa Kluba i budućem rukovođenju Klubom. Tačan datum sjednice biće blagovremeno saopšten javnosti. Do održavanja Skupštine biće obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje FK Partizan, u skladu sa Statutom Kluba", saopštio je FK Partizan prije sedam dana.

Mijatović nije mogao sa aktuelnom upravom

Podsjetimo, od burne junske sjednice skupštine klubom rukovodi struja sa kojom se javno sukobljavao u vrijeme svog boravka u upravi (2024-2026). Predsjednik je Rasim Ljajić, potpredsjednica Milka Forcan, a generalni direktor Danko Lazović, s tim da je sportski direktor Radosav Petrović došao u Humsku poslije odlaska Mijatovića.

"Definitivno moram da podnesem neopozivu ostavku kao član UO i potpredsjednik za sportska pitanja. Ovo ne treba da ide dalje. Kao potpredsjednik za sportska pitanja ovo iznosim pred svima vama i svim navijačima, uz zahvalnost skupštini", rekao je Mijatović na svojoj oproštajnoj konferenciji za novinare u SC "Teleoptik".

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Tagovi

Predrag Mijatović FK Partizan

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