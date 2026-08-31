Bivši potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović napustio i skupštinu crno-bijelih, saznao je "Kurir".
Predrag Mijatović u junu je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Partizana, a sada je napustio i skupštinu kluba i više nije njen delegat, objavio je "Kurir". Na taj način, legendarni napadač se definitivno distancirao od kluba iz Humske.
Dok Partizan prolazi kroz turbulentno ljeto, u kojem je uprava dva puta najavljivala svoju ostavku (posljednji put ju je podnijela prošlog ponedjeljka) i sjednicu klupske skupštine krajem septembra, Mijatović se nije oglašavao i po svemu sudeći tako će ostati i ubuduće, bar kada su u pitanju klupska tijela.
Ako bi krajem mjeseca zaista bila održana sjednica skupštine i na njoj bilo birano novo rukovodstvo, Mijatović je "vraćenim mandatom" sam sebe distancirao i od tog procesa.
"Sjednica Skupštine FK Partizan biće održana u periodu od 21. do 25. septembra, tokom prve reprezentativne pauze, kada će se odlučivati o izboru organa Kluba i budućem rukovođenju Klubom. Tačan datum sjednice biće blagovremeno saopšten javnosti. Do održavanja Skupštine biće obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje FK Partizan, u skladu sa Statutom Kluba", saopštio je FK Partizan prije sedam dana.
Mijatović nije mogao sa aktuelnom upravom
Predrag Mijatović završio sa Partizanom: Digao ruke od crno-bijelih, sada je definitivno
Podsjetimo, od burne junske sjednice skupštine klubom rukovodi struja sa kojom se javno sukobljavao u vrijeme svog boravka u upravi (2024-2026). Predsjednik je Rasim Ljajić, potpredsjednica Milka Forcan, a generalni direktor Danko Lazović, s tim da je sportski direktor Radosav Petrović došao u Humsku poslije odlaska Mijatovića.
"Definitivno moram da podnesem neopozivu ostavku kao član UO i potpredsjednik za sportska pitanja. Ovo ne treba da ide dalje. Kao potpredsjednik za sportska pitanja ovo iznosim pred svima vama i svim navijačima, uz zahvalnost skupštini", rekao je Mijatović na svojoj oproštajnoj konferenciji za novinare u SC "Teleoptik".