Partizan konačno pobijedio u Superligi, ali je i dalje u zoni ispadanja!

Partizan je savladao OFK Beograd na svom stadionu 3:1 (1:0).

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su konačno uspeli da pobijede u ligi! Prvi put nakon drugog kola i pobjede nad Mačvom došli su do trijumfa nad OFK Beogradom na svom terenu 3:1 (1:0).

Iako su pobijedili igrači Partizana nisu napustili zonu ispadanja. Poslije sedmog kola oni su na 11. mjestu sa 7 bodova, mada uz meč manje koji su odigrali. OFK Beograd je na prvom mjestu koje garantuje opstanak u ligi, na 10. mjestu.

Kako je Partizan pobijedio?

Imao je nekoliko šansi na startu meča Partizan preko Kojzeka i Seka, dominirali su crno-bijeli ali je tek u 36. minutu došlo vođstvo. Igor Miladinović je došao do odbijene lopte i pogodio sa distance za 1:0.

Na startu drugog dijela Aleksić je pogodio spoljni dio mreže, a onda je uspio da postigne i pogodak kada je iskoristio neopreznost odbrane rivala. Ukrao im je loptu i u situaciji 1 na 1 sa golmanom je pogodio. Nakon što je Miloš Krunić odbranio udarac Rankovića 1 na 1 ušao je Bogdan Kostić u igru i prvo izbacio Dembu Seka u zicer situaciju. Nakon promašaja Senegalca on je sam pogodio za 3:0 u 66. minutu. Promašio je nakon toga nekoliko šansi Partizan, primio je gol preko Siluea, ali nije bilo opasnosti da se ispusti prednost.

Vidjeli smo do kraja crveni karton za klupu Partizana, dosta izmjena i rokada kod Saše Ilića, ali rezultat se nije mijenjao.