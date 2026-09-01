"Nadam se da će Partizan da me otkupi": Igor odigrao samo četiri meča i pokazao zašto je najveće pojačanje

Igor Miladinović ne krije da bi želio da ostane u Partizanu, a već je pokazao da će da bude veliko pojačanje za tim Saše Ilića.

Izvor: MN PRESS

Igor Miladinović ekspresno se uklopio u novi tim Partizana. Stigao je pred dvomeč sa Hetafeom i već je pokazao da će da bude veliko pojačanje. Na posljednje dvije utakmice je upisao gol i dve asistencije, a u pobjedi protiv OFK Beograda je bio strijelac i asistent (3:1).

"Fenomenalan osećaj, bitna tri boda, idemo dalje i to je to. Imali smo težak period, sada nas čeka derbi, idemo postepeno i nadam se najboljim rezultatima", počeo je Miladinović.

Saglasan je sa konstatacijom novinara o tome da se brzo uklopio u novi tim.

"Generalno sam pratio, nisam igrao, navijač sam Partizana od malena, poznajem ligu, igrao sam ovdje. Sve mi je poznato. Dobro sam se uklopio, drugari i saigrači su me dobro primili, sada ostaje samo da nastavimo."

"Volio bih da me Partizan otkupi"

Pogledajte 01:32 "Nadam se da će me Partizan otkupiti": Miladinović hoće da ostane u Humskoj Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Uglavnom igra na poziciji "desetke", ali je protiv "romantičara" igrao bočno i odlično se snašao u novoj ulozi.

"Ja sam vezni igrač, najviše volim da igram na poziciji 'desetke', ali ako tim i stručni štab zahtijevaju od mene da igram na drugoj poziciji, to je moj posao i tako je."

Miladinović je došao iz Sent Etjena na jednogodišnju pozajmicu i ne krije da bi volio da se zadrži u crno-bijelom dresu, možda se to ostvari već u zimskom prelaznom roku.

"Vidjećemo, ne znam.Ja se nadam da će me otkupiti, daću svoj maksimum da tako i bude", zaključio je Miladinović.

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