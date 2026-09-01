Saša Ilić se oglasio poslije pobjede protiv OFK Beograda i pričao o novom početku Partizana.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je upisao pobedu u Superligi i savladao OFK Beograd (3:1). Saša Ilić je analizirao meč, ali i sve ono što čeka njegovu ekipu u narednom periodu. Prvenstveno predstojeći večiti derbi sa Crvenom zvezdom. Traži strpljenje.

"Dali smo tri gola što nije lako, izlazimo iz teškog meča protiv Hetafea, prvih deset minuta bilo je dosta loše, oni su imali zicer. Ulaz u igru mora da bude bolji, velika potrošnja svih igrača. Preokrenuli smo, ovo što se dešavalo posljednjih dvadesetak minuta jer smo imali meč u četvrtak. Sve u svemu pohvale igračima, dali su maksimum u ovom momentu, ljudi moraju da shvate da smo imali težak meč u četvrtak. Okrećemo se derbiju", počeo je Ilić.

Vidi opis "Ljudi moraju da shvate": Saša Ilić dobro zna šta sad čeka Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Pohvalio je Igora Miladinovića koji pruža odlične partije od dolaska u Humsku.

"Sigurno da je Igor pojačanje za Partizan, to se vidi na terenu. Donosi puno, kao i ostali igrači. Moramo da nastavimo da radimo da bi sve izgledalo mnogo bolje."

Slijedi okršaj sa najvećim rivalom - Crvenom zvezdom.

"Rekao sam i ranije, da mi nismo u situaciji da razmišljamo unaprijed. Završio se meč protiv OFK Beograda koji je za nas bio nezgodan rival. Razmišljaćemo o Zvezdi i derbiju sada."

"Ljudi moraju da shvate"

Pogledajte 02:12 Saša Ilić o novom početku FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Na kraju je šef struke crno-bijelih upitan i da li ovaj trijumf može da se shvati kao početak novog ciklusa Partizana.

"Ja bih volio. Ljudi moraju da shvate da je ovo što se dešavalo ranije proces, da će biti oscilacija, tim je novi. Ove dvije posljednje utakmice nam daju za pravo da kažemo da smo na dobrom putu", zaključio je Ilić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!