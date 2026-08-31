Partizanu gori pod nogama, OFK mora da padne: Crno-bijeli u Humskoj traže bijeg sa dna tabele

Partizan u ponedjeljak igra protiv OFK Beograda u Superligi, u kojoj odavno nema prostor za kiks. Saša Ilić tražio podršku navijača u Humskoj.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Tlo u Humskoj se smirilo i Partizanov fokus vraća se na teren, jer ovog ponedjeljka od 19 časova igra protiv OFK Beograda u Superligi u Humskoj. Ovaj meč dolazi za crno-bijele dan poslije potvrde da će Saša Ilić ostati trener, kao i poslije najava tokom vikenda da će i uprava ostati. Na taj način, u centru pažnje će opet biti samo fudbaleri, od kojih se očekuje da ponove igru i pristup iz meča protiv Hetafea u četvrtak. I da će prestati da bilježe ponižavajuće rezultate u Superligi.

Pogled na tabelu pred ovaj meč biće dovoljna opomena Partizanovom timu. Crno-bijeli su ovog ponedjeljka ujutru pretposljednji na tabeli, sa samo četiri osvojena boda u pet kola i uz čak tri poraza. Posljednji od ta tri poraza Partizan je doživio prošlog vikenda u Lučanima, a prethodna dva je doživio na svom terenu, protiv IMT-a i Radničkog 1923.

Poslije eliminacije iz Evrope, Partizan se i ove sezone već od kraja avgusta usmjerava isključivo ka domaćim takmičenjima i više nema izgovor, ni prostor za grešku.

"Do sada im nismo dali povod da dođu u Humsku"

Izvor: MN PRESS

Poruka Saše Ilića pred meč bila je usmjerena i ka navijačima, od kojih je tražio podršku.

"Igramo pred svojom publikom, dolazimo iz odlične predstave protiv Hetafea i mislim da možemo da odigramo dobro, da obradujemo navijače. Mi im do sada nismo davali povoda da dolaze na stadion, međutim ovo što su uradili na utakmici protiv Hetafea, cijela ta atmosfera daje pozitivan naboj. Iako je ponedjeljak, očekujem da dođu, jer su svjesni koliko nam znače. OFK Beograd voli da igra fudbal, ima brzinu u napadu. Ali, uz dužno poštovanje OFK Beograda, puno toga zavisiće od nas. Te sve stvari gdje su oni opasni moramo našim načinom igre da neutrališemo. Svjesni smo svega toga."

OFK znao u Humskoj prošle sezone

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Prošle polusezone, u "proljeće" 2025/26, OFK Beograd je u Humskoj pobijedio 2:1 golovima Milana Rodića, a u plej-ofu je bilo neriješeno, 1:1.

OFK Beograd dolazi u Humsku u promjenljivoj formi, jer je u avgustu pobjeđivao Novi Pazar (4:1) i Zemun u prošlom kolu (1:0), a u međuvremenu je igrao neriješeno protiv Železničara iz Pančeva (2:2) i izgubio od Čukaričkog (0:2). "Romantičari" dolaze u Humsku kao tim iz sredine tabele, sa negativnom gol-razlikom (7:9), najviše zbog ubjedljivog poraza od Vojvodine na početku sezone (0:4).

Duel Partizan - OFK Beograd prenosiće TV Arena sport.