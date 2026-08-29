Demba Sek ide u Primeru: Partizan dobio ponudu za svog najboljeg igrača

Nakon dvomeča koji su igrali Hetafe i Partizan, tim iz Madrida želi da kupi Dembu Seka.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan u subotu je saopštio da je završen transfer Ognjena Ugrešića u PAOK, a samo nekoliko sati kasnije pojavila se informacija da bi još jedan od nosilaca igre mogao da napusti Humsku. Krilni napadač Demba Sek na meti je Hetafea, španskog tima koji je eliminisao crno-bijele u plej-ofu za Konferencijsku ligu.

Kako saznaje Mozzart Sport, klub iz predgrađa Madrida ponudio je crno-bijelima 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup za 4.000.000 evra, ali klub iz Humske želi veću svotu novca. Klubovi će pregovarati o detaljima transfera izuzetno brzog krilnog napadača koji je očigledno ostavio dobar utisak na Špance tokom dvomeča koji je odlučivao o evropskoj jeseni.

Demba Sek je prošlog ljeta stigao u Partizan iz Torina, a nakon jednogodišnje pozajmice tokom koje je igrao najbolji fudbal u karijeri njegov ugovor je otkupljen za 1,4 miliona evra. Pretpostavili su čelnici Partizana da tu opciju treba iskoristiti jer će mečevi na evropskoj sceni podići cijenu Senegalcu i u potpunosti su bili u pravu.

Tokom prve sezone u dresu Partizana Demba Sek je imao šest golova i devet asistencija na 40 odigranih mečeva, dok je drugu sezonu počeo sa četiri gola na prvih devet utakmica. Možda su mu to i posljednje u crno-bijelom dresu, jer će Partizan ozbiljno pristupiti pregovorima sa timom iz Madrida.

Očekuje se da španski tim bude uporan, jer je Hose Bordalas izuzetno zadovoljan onim što je vidio od Seka. Krilni napadač je odigrao svih 180 minuta u dvomeču, a u Madridu je bio strijelac jedinog gola za Partizan. Možda je pravi trenutak da crno-bijeli to unovče i poprave finansijsku situaciju u klubu.