logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Demba Sek ide u Primeru: Partizan dobio ponudu za svog najboljeg igrača

Demba Sek ide u Primeru: Partizan dobio ponudu za svog najboljeg igrača

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nakon dvomeča koji su igrali Hetafe i Partizan, tim iz Madrida želi da kupi Dembu Seka.

Hetafe poslao ponudu Partizanu za Dembu Seka Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan u subotu je saopštio da je završen transfer Ognjena Ugrešića u PAOK, a samo nekoliko sati kasnije pojavila se informacija da bi još jedan od nosilaca igre mogao da napusti Humsku. Krilni napadač Demba Sek na meti je Hetafea, španskog tima koji je eliminisao crno-bijele u plej-ofu za Konferencijsku ligu.

Kako saznaje Mozzart Sport, klub iz predgrađa Madrida ponudio je crno-bijelima 400.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezan otkup za 4.000.000 evra, ali klub iz Humske želi veću svotu novca. Klubovi će pregovarati o detaljima transfera izuzetno brzog krilnog napadača koji je očigledno ostavio dobar utisak na Špance tokom dvomeča koji je odlučivao o evropskoj jeseni.

Demba Sek je prošlog ljeta stigao u Partizan iz Torina, a nakon jednogodišnje pozajmice tokom koje je igrao najbolji fudbal u karijeri njegov ugovor je otkupljen za 1,4 miliona evra. Pretpostavili su čelnici Partizana da tu opciju treba iskoristiti jer će mečevi na evropskoj sceni podići cijenu Senegalcu i u potpunosti su bili u pravu.

Tokom prve sezone u dresu Partizana Demba Sek je imao šest golova i devet asistencija na 40 odigranih mečeva, dok je drugu sezonu počeo sa četiri gola na prvih devet utakmica. Možda su mu to i posljednje u crno-bijelom dresu, jer će Partizan ozbiljno pristupiti pregovorima sa timom iz Madrida.

Očekuje se da španski tim bude uporan, jer je Hose Bordalas izuzetno zadovoljan onim što je vidio od Seka. Krilni napadač je odigrao svih 180 minuta u dvomeču, a u Madridu je bio strijelac jedinog gola za Partizan. Možda je pravi trenutak da crno-bijeli to unovče i poprave finansijsku situaciju u klubu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC